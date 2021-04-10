Son dakika: 11-15 Nisan hava durumu raporu yayınlandı! Meteoroloji tarih verdi, sağanak geliyor

BOLU -1°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU -1°C, 4°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 4°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.