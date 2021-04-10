Son dakika: Ceren Damar ile ilgili tepki çeken ifadeler kullanan Avukat Vahit Bıçak ile ilgili flaş karar

BABA DAMAR: NİHAYET HESAP VERECEK

Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Damar, avukat Bıçak'ın, kızı ve ailesine yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle nihayet sanık sandalyesine oturacağını belirterek, "Ankara Barosu'na yapmış olduğum Vahit Bıçak'la ilgili kapsamlı şikayette; rahmetli kızım Ceren Damar'ın hatırasına hakaret, bana ve aileme hakaret, ailemi tehdit, savunma sınırını aşan, avukatlık mesleğiyle bağdaşmayan, katille özdeşleşen, suçlu yerine suçu savunan, suça teşvik eden söz ve eylemlerinin gizli saklı olmayıp, kamuoyunun gözü önünde ve medya aracılığıyla yapılmış olduğunu ve tüm Türkiye'nin tanık olduğunu belirttim. Vahit Bıçak'ın söz ve eylemleri aynı zamanda kamuoyunda infial yaratmış, bu nedenle İçişleri Bakanlığı, Vahit Bıçak'ın 30 yıldır görev yaptığı Polis Akademisindeki görevine son vermiştir. Bazı avukatların ve baroların şikayetleri üzerine Vahit Bıçak'a Ankara Barosu kınama cezası vermiş, başka bir şikayet üzerine yapmış olduğu sosyal medya paylaşımı nedeniyle 708 TL para cezası vermiştir. Benim yaptığım kapsamlı şikayet üzerine Ankara Barosu disiplin soruşturması başlatmış ve yapılan soruşturma sonucunda disiplin kovuşturması yapılması kararı almıştır. Bıçak nihayet 16 Nisan günü sanık sandalyesinde yaptıklarının hesabını verecek" ifadesini kullandı.