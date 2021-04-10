Yeni haftanın Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Gözler Kabine Toplantısı kararlarına çevrildi!

Koronavirüs önlem ve tedbirleri kapsamında gündeme yönelik önemli kararların alındığı, Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplanan Kabine Toplantısı tarihi bekleniyor. Bu kapsamda; her yeni haftada Kabine Toplantısı ne zaman sorusuna yanıt aranırken hem mevcut alınan kararlarda değişiklik olup olmayacağı hem de yeni kararların ve kısıtlamaların getirilip getirilmeyeceği vatandaşların gündeminde yer alıyor. Öte yandan Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyeleri de bu noktada önemli bir yer kapsıyor. Buna göre; Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Gözler yeni kararlara çevrildi…

Son dönemde corona vaka sayısındaki artış nedeniyle kritik toplantıda alınacak kararlar büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda; Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyeleri büyük önem taşırken öte yandan Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı aranıyor. Aynı zamanda gelecek yeni hafta ile birlikte Ramazan ayının da başlayacak olması ek tedbirlerin gelip gelmeyeceği konusunu gündeme taşıyor. Buna göre; Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Gözler Kabine Toplantısı tarihi ve kararlarına çevrildi!

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kabine Toplantısı tarihi vatandaşlar tarafından beklenirken bilindiği üzere daha önce yapılan açıklamalar doğrultusunda kritik toplantının 2 haftada bir gerçekleşeceği duyurulmuştu. Bu kapsamda; Kabine Toplantısı'nın 12 Nisan 2021 Pazartesi günü gerçekleştirileceği öngörülürken öte yandan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç.Dr.Afşin Kayıpmaz, Bilim Kurulu Toplantısı'nın 12 Nisan 2021 Pazartesi günü yapılacağını duyurdu. Buna göre; Kabine Toplantısı'nın 13 Nisan 2021 Salı günü gerçekleştirilme ihtimali olabileceği üzerinde de duruluyor. Bu kapsamda; kritik Kabine Toplantısı 12 ya da 13 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek olup resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.