Erdem Gül, eski eşine 450 bin TL ödeyecek

Eşi Aslı Gül'ü aldattığı iddia edilen Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül boşandı. Erdem Gül eşine maddi- manevi 450 bin TL tazminat ödeyecek. Çiftin mahkemeye sundukları protokole göre eşine ayrıca her ay 3 bin TL de yoksulluk nafakası verecek. Çocukların velayeti de annede olacak. Boşanma protokolüne göre ortak çocukların her biri için aylık 2 bin 500 TL iştirak nafakası baba tarafından ödenecek.Çocukların her biri için kararın kesinleşmesinden itibaren baba tarafından özel sağlık sigortası yapılacak. Yapılmaması durumunda anne tarafından sigorta yaptırılıp babaya rücu edilecek.