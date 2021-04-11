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Giriş Tarihi: 11.4.2021

, eski eşine 450 bin TL ödeyecek

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Erdem Gül, eski eşine 450 bin TL ödeyecek
Eşi Aslı Gül'ü aldattığı iddia edilen Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül boşandı. Erdem Gül eşine maddi- manevi 450 bin TL tazminat ödeyecek. Çiftin mahkemeye sundukları protokole göre eşine ayrıca her ay 3 bin TL de yoksulluk nafakası verecek. Çocukların velayeti de annede olacak. Boşanma protokolüne göre ortak çocukların her biri için aylık 2 bin 500 TL iştirak nafakası baba tarafından ödenecek.

Çocukların her biri için kararın kesinleşmesinden itibaren baba tarafından özel sağlık sigortası yapılacak. Yapılmaması durumunda anne tarafından sigorta yaptırılıp babaya rücu edilecek.
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Erdem Gül, eski eşine 450 bin TL ödeyecek
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