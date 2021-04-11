İranlı iş insanını öldüren emlakçı hakkında flaş gelişme!

Belgrad Ormanı'nda piknik yapanlar 1 Mart Pazar günü çalılarla kapatılmış bir erkek cesediyle karşılaştı. Olay yerine giden polis, tabancayla vurularak öldürülen kişinin İran uyruklu iş insanı 32 yaşındaki Mahdı Khanı olduğunu belirledi. Ölü muayene işlemi yapılan iş insanının 4 el ateş ederek öldürüldüğü belirlendi.

OTEL İŞLETMECİLİĞİ YAPACAKTI

İş insanının ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada, İranlı iş insanının yaklaşık bir ay önce Fatih'te ikamet eden iş insanı, emlakçı Özkan D., ile ticari ilişki kurduğunu belirledi. Mahdı Khanı ile 29 Şubat günü saat 13.30 sıralarında buluşan ikili, buluşmanın amacının Mahdı'nın İran'lı ortaklarının Türkiye'de define arama amacına yönelik olduğunu, bu nedenle konuştuklarını, bir müddet dolaştıktan sonra Eyüp Eminönü Feshane civarında dolaştıktan sonra Belgrad ormanına gittikleri belirlendi.



Mahdı Khanı'nın otelden çıkış anı

KURŞUNLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Gözaltına alınan Özkan D.'nin İranlı iş insanına ait olduğu değerlendirilen evinde yüklü miktarda para, silah, fişek ve şarjör bulundu. İfadesi alınan Özkan D., emlakçıda çalıştığını, Mahdı Khanı ile emlak bürosu vasıtasıyla kiralık otel ayarlanması işi bakımından tanıştığını, iki aylık süreçte kendisine iki adet otel gösterdiğini, Aksaray'da bulunan oteli kiralamak için şahsın istekli olduğunu, bu nedenle Mahdı'den 15 bin dolar para aldığını anlattı. Mahdı'nin bir define meselesi nedeniyle Belgrad ormanına daha önce de gittiğini, daha sonra saat sözde gömünün olduğu yere gitmek Belgrad ormanlarına girdiklerini, yolda Mahdı'nın kendisine bir sigara ikram ettiğini, yolda aracının hararet yaptığını, Mahdı'nın kendisine takrar sigara ikram ettiğini, bunun üzerine kafasının hayli kıyak olduğunu, araç içinde de Mahdı'nın elini tuttuğunu, buna anlam veremediğini, daha sonra vücudunu sıvazlamaya başladığını, buna sinirlenerek Mahdı'yı itip kurtulmak istediğini, ancak Mahdı'nın kendisine vurmaya çalıştığını kaydetti. Kuru sıkı tabancasını çıkartıp Mehdi'yi korkutmak için sıktığını Mahdı'nin kendisine saldırmaya devam etmesi üzerine gerçek silahla ateş ettiğini anlattı. İfadesi ardından Özkan D, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Mahdı Khanı

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Özkan D.'nin iş insanını kasten öldürdüğü gerekçesiyle iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede, tarafların kiralık otel araştırma-bulma işi gereği tanışıp ilişki kurdukları, Özkan D.'nin sözde ayarlayacağı otel vaadiyle ve çeşitli entrikalarla kapora, depozito, emlak komisyonu vb. gerekçelerle para aldığı, gerçekte kiralama imkanı bulunmayan ve ruhsat alınma imkanı olmayan otelleri göstererek bu suretle ikna edip almış olduğu paraları alıp uhdesinde tuttuğu anlatıldı. İddianamede, otel kiralama ilişkisi kapsamında temin etmiş olduğu paraları geri ödemek zorunda kalmamak amacıyla daha önceden tasarlayıp plan yaparak, Mahdı Khanı'yi öldürme amaç ve kastıyla Belgrad ormanındaki mıntıkaya geldiği ve Mahdı Khanı'yi tasarlayarak kasten öldürdüğü anlatıldı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan Özkan D, 3 Mart günü tutuklu olduğu cezaevinden tahliye edildi.