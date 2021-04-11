Dünün Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 10 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama burada

"Sayısal Loto sonuçları" her hafta Milli Piyango Online aracılığıyla açıklanmaya devam ediyor. Uzun zamandır peş peşe gelen devirlerle 137 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarı, MPİ tarihinde bir ilk olma özelliği taşıyor. Bu çılgın büyük ikramiye tutarına sahip olmak isteyen şans oyunu severler Milli Piyango Online üzerinden dijital olarak ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak kupon doldurmaları sonrasında MP TV - Youtube ortak canlı yayında belirlenecek kazandıran numaraları öğrenmek için 10 Nisan MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (10 NİSAN)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında yapılan canlı çekilişle 10 Nisan MPİ Sayısal Loto sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama motoru detayları şöyle;