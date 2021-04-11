Son dakika: İzmir’de düşen uçak bulundu! MSB açıklama yaptı!

Düşen uçağa yaklaştıklarını ve içinde bulunan diğer pilotu çıkardıklarını kaydeden Beytorun, "Onu alıp tekneye bıraktık. 158'i aradık. O arada diğer komutan sudaydı. Onu aldığımızda sahil güvenlik ekipleri de geldi. Onlarla birlikte komutanımızı kıyıya bıraktık." diye konuştu. Uçaktan pilotu çıkarırken zorlandıklarını dile getiren Beytorun, "Çünkü o sırada uçak batmaya başlamıştı. Komutanımız 4-5 yerden bağlıydı, nasıl yapacağımızı anlamadık. O, birkaç şey söyledi, öyle çıkardık. Patlama olur diye de korktuk ama çok şükür bir olumsuzluk olmadı. Biraz şoktalardı ama kısa sürede kendilerine geldiler." ifadelerini kullandı.