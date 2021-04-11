Uşaklı genç kadına Kütahya’da kritik operasyon

Uşak'ta yaşayan genç bir kadın, beynin sol tarafını besleyen ana damarın pıhtı atması sonucu tıkanmasıyla, Türkiye'de sayılı merkezlerde gerçekleştirilen acil müdahale yöntemi için KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. KSBÜ'lü hekimler tarafından gerçekleştirilen kritik müdahaleyle, pıhtı çıkartıldı. Hastanın sağlık durumu iyileşti.

"YAKIN ZAMANDA NORMAL HAYATA GERİ DÖNECEK"

Kurtarılan hasta ile ilgili açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Mehmet Korkmaz ve Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Çetiner, hastaya Uşak'ta gerçekleştirilen tedaviden sonuç alınamadığı, bu yüzden acil servisle Kütahya'ya getirildiğini belirtti. Korkmaz ve Çetiner; "Son zamanlarda Covid- 19'dan dolayı beyni besleyen damarlarda pıhtı atması sonucu, tıkanmalar gerçekleşiyor. Bu hastamızda koronavirüs tespit edilmedi. Uşak'ta ilaçla açılamayan damar, 'Mekanik Trombektomi', yani anjiyo yoluyla beyne giden damardaki pıhtının etkisiz hale getirilmesi için tarafımıza gönderiliyor. Pıhtı başarılı bir şekilde çıkarılarak, tıkalı damar açılıyor. Bu yöntemde ekip işi çok önemli. Hastamız iyi ve konuşmaya başladı. Şu an kontrol altında tutuluyor. Yakın zamanda normal hayata geri dönecek." şeklinde açıklamada bulundu.

KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu ise; "KSBÜ- KSBÜ Radyoloji Anabilim Dalı (AD) Doç. Dr. Mehmet Korkmaz ve Nöroloji AD Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Çetiner, son zamanlarda Covid- 19 vakalarının artması sonucu damarlarda oluşan pıhtılar dolayısıyla, Kütahya'nın komşu illerinden sevk edilen hastalara kritik müdahaleler gerçekleştiriyorlar. Başarılarından dolayı kendilerini kutluyor ve teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Genc kadının büyük sevinç yaşayan ailesi, operasyonu gerçekleştiren doktorlar ve ekibi ile rektör Prof. Dr. Vural Kavuncu'ya şükranlarını sundu.