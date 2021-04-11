Yozgatlı Durna Olimpiyat Meşalesini gururla taşıdı

Japonya'nın Vakayama eyaletinin Kuşimoto ilçesinde yaşayan Durna Özkaya, kente uğrayan Tokyo Olimpiyatları meşalesini taşıdı. Olimpiyat meşalesini taşımak için yaptığı başvurunun kabul edilmesinin ardından Özkaya, meşalenin Kuşimoto ilçesine gelmesini bekledi. Meşale taşıyıcılarının giydiği beyaz üniformayı giyen Özkaya, meşaleyi Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi yetkilisinden ilçe sahilinde teslim aldı. Komite yetkilisinin meşaleyi tutuşturmasının ardından verdiği komutla Türk kızı Özkaya, elinde tuttuğu meşaleyle 200 metre mesafeli koşusuna başladı. Sahil hattı boyunca kendisini ilgiyle izleyen, Türk ve Japon bayraklarını sallayan kent halkının, kendisine yönelik alkışlarına Özkaya, "Teşekkür ederim" ifadesiyle karşılık verdi. "Elinden geleni yap ve başar" anlamına gelen Japonca "ganbare" ifadesini sıkça tekrarlayan seyirciler, cep telefonlarıyla Özkaya'nın meşaleyi taşımasını kayıt altına aldı. Ulusal basın temsilcileri Kuşimoto sahili boyunca süren koşuyu ilgiyle takip etti. Özkaya, "Türk ve Japon bayraklarını sallayarak desteklediler. Ömrüm boyunca unutamayacağım kıymetli bir anı oldu. Koştuğum yer, Kapadokya'ya benzediğinden memleketimde koşuyormuşum gibi hissettim" dedi. İşte Özkaya'nın anlattıkları;Aslen Yozgatlı'yım. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden 2014'te mezun olduktan sonra Ankara'da çalışmaya başladım. Bu sırada Kuşimoto Belediyesi'nin açtığı iş ilanına başvurdum. 2018'de girdiğim sınavı kazanıp Japonya'ya geldim. 3 yıldır Kuşimoto Belediyesi'nde Uluslararası İlişkiler Koordinatörü'yüm.Eyalet genelinde Türkçe kursu, yemek kursu, el işi, tığ oyası kursu gibi etkinlikler yapıyorum. Meşale koşusuna 1600'den fazla kişi arasından seçildim ve 143 kişi arasına girmeye hak kazandım, mutluluk ve gurur yaşadım. Irk, dil ve din ayrımı yapmaksızın herkesin eşit ve bir bütün olduğunu koşu vesilesiyle dünyaya ilettim.121 gün boyunca Japonya'nın 47 vilayetini dolaşacak. Meşalenin yolculuğu, açılış töreninin yapılacağı 23 Temmuz'da Tokyo'daki Olimpiyat Stadı'nda son bulacak. Bu süre zarfında yaklaşık 10 bin kişi meşaleyi taşıyacak. Tur, 23 Temmuz'da Tokyo'daki Olimpiyat Stadı'nda son bulacak., Japonya Prensi Komatsu'nun Ekim 1887'de İstanbul'u ziyaretine karşılık Temmuz 1889'da Japonya'ya Ertuğrul Fırkateyni'ni göndermiş, bir yıl sonra dönüş yolunda kuvvetli fırtınaya yakalanan fırkateyn, 1890'da Kuşimoto açıklarında kayalara çarparak parçalanıp batmıştı. 130 yıldır Kuşimoto'da törenler yapılıyor.Ankara Büyükelçiliği Özkaya'yı dün Instagram hesabında canlı yayına çıkardı. Özkaya, meşale turuna katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Hasan AY/SABAH