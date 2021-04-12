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Haberler Yaşam Haberleri AKSARAY İMSAKİYE 2021 - Aksaray imsakiyesi ile sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 13.4.2021 01:14 Son Güncelleme: 13.4.2021 01:15

AKSARAY İMSAKİYE 2021 - Aksaray imsakiyesi ile sahur, , iftar vakti saat kaçta?

AKSARAY İMSAKİYE 2021 - Aksaray imsakiyesi ile sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta?

11 Ayın Sultanı ’in başlamasına artık saatler kaldı. İslam alemi için oldukça anlamı ve önemi bulunan bu güzel ayda Müslümanlar ilk sahura kalkacak ve vakti öncesinde 2021 yılının ilk orucuna niyet edecek. Bu bağlamda Aksaray ilimizde yaşayanlar “2021 Aksaray imsakiye” ile ilgili detayları merak ederek Aksaray sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. “2021 Aksaray imsakiyesi” ile Aksaray sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

"Aksaray İmsakiye 2021" Ramazan ayına girmemize saatler kala, Aksaray'da yaşayanlar tarafından merak edilerek Aksaray sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? soruları üzerinden araştırılıyor.

AKSARAY İMSAKİYE 2021

Yoğun olarak merak edilen Aksaray İmsakiye 2021 ile birlikte Aksaray sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? soruları yanıtları ve tüm detaylar

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre, bu yıl Ramazan ayı 13 Nisan'da başlayacak. 12 Nisan Pazartesi gecesi ilk sahur kalkılacak ve 13 Nisan'da ilk oruç tutulmuş olacak.

Ramazan Başlangıcı: 13 Nisan

  • Arefe Günü: 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.
  • Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
  • Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma
  • Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi
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AKSARAY İMSAK VE İFTAR VAKTİ

13 Mayıs'ta ilk imsak ve iftar vakitleri:

  • Aksaray İmsak Vakti: 4:37
  • Aksaray İftar Vakti: 19:26

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AKSARAY İMSAKİYE 2021 - Aksaray imsakiyesi ile sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta?
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