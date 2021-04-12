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Giriş Tarihi: 13.4.2021 00:24

Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer: Kenetlenerek koronavirüs belasını defedeceğiz

MEHMET AL
Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer: Kenetlenerek koronavirüs belasını defedeceğiz

Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, ayı nedeniyle mesaj yayınladı. Ürkmezer, " Hep birlikte kenetlenerek korona virüs belasını ülkemizden def edeceğ,z ve bir dahaki Ramazanı daha büyük kalabalıklarla ve bereketle hep birlikte yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Alanya Kaymakamı Dr.Fatih Ürkmezer Ramazan ayı nedeniyle mesaj yayınladı.

Ramazan ayının günahlardan ve zayıflıklardan arınma ayı olduğunu belirten Kaymakam Ürkmezer mesajında şu ifadelere yer verdi, "Değerli Alanyalı hemşerilerim,11 ayın sultanı, mübarek Ramazan ayına kavuşmuş olmanın manevi hazzını yaşadığımız bu günlerde aynı zamanda ayrı bir hüzün ve burukluğu da birlikte yaşamaktayız. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan salgın hastalık koşullarında bir Ramazan ayını daha karşılıyoruz. Yapmamız gereken, inancımızı ve cesaretimizi kaybetmeden, kardeşliği, merhameti ve maneviyatı bize yakışan asalet ve vakar ile yaşamaktır. Ramazan ayı, günahlarımızdan ve zayıflıklarımızdan arınma ayıdır. Unutmayalım ki Yüce Yaradan, bize bir yandan bu hastalık ile başa çıkma kuvveti verirken, mübarek Ramazan ayına sağ salim kavuşmamızı sağlamış, O'ndan af dileme, günahlarımızdan ve benliğimizden arınma ve ruhumuzu tazeleme imkanını da bize nasip etmiştir. Salgın hastalık koşulları nedeniyle belki eşimiz, dostumuz ve sevdiklerimiz ile kalabalık iftar ve sahur sofralarını bu Ramazan'da da paylaşamayacağız ama inanıyorum ki hep birlikte kenetlenerek korona virüs belasını ülkemizden def edeceğiz ve bir dahaki Ramazanı daha büyük kalabalıklarla ve bereketle hep birlikte yaşayacağız. Bu hissiyatla Ramazan-ı Şerif'in öncelikle ülkemize, tüm İslam alemine ve tüm dünyaya huzur, sağlık, bereket ve bolluk getirmesini diliyorum." dedi

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Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer: Kenetlenerek koronavirüs belasını defedeceğiz
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