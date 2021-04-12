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Giriş Tarihi: 12.4.2021 23:56 Son Güncelleme: 13.4.2021 00:04

’ta trafik kazası: 1 ölü

SUAT SALGIN
Ayvalık’ta trafik kazası: 1 ölü

’in ilçesinde ikisi otomobil, bir motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre; saat 19.30 sıralarında motosikletiyle Cunda Adası istikametinden Ayvalık merkeze doğru gelmekte olan İrfan Kahraman, Türkiye'nin İlk Boğaz Köprüsü olarak da isimlendirilen Cunda Köprüsü üzerinde Cemil Türkseven'in kullandığı özel otomobil ve akabinde Burak Şekil'in hakimiyetindeki özel otomobile çarptı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Çarpışmaların etkisiyle motosiklet kullanılmaz halen gelirken, Cunda Adası'nda bir otelin aşçısı olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü İrfan Kahraman olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürerken, Kahraman'ın cenazesi Ayvalık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Ayvalık’ta trafik kazası: 1 ölü
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