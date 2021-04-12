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Giriş Tarihi: 13.4.2021 02:04 Son Güncelleme: 13.4.2021 02:04

- ile sahur, , iftar vakti saat kaçta?

ÇANAKKALE İMSAKİYE 2021 - Çanakkale imsakiyesi ile sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta?

11 Ayın Sultanı -ı Şerif’in başlamasına artık saatler kaldı. İslam alemi için oldukça anlamı ve önemi bulunan bu güzel ayda Müslümanlar ilk sahura kalkacak ve vakti öncesinde 2021 yılının ilk orucuna niyet edecek. Bu bağlamda Çanakkale ilimizde yaşayanlar “2021 ” ile ilgili detayları merak ederek Çanakkale sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. “2021 ” ile Çanakkale sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

"Çanakkale İmsakiye 2021" Ramazan ayına girmemize saatler kala, Çanakkale'de yaşayanlar tarafından merak edilerek Çanakkale sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? soruları üzerinden araştırılıyor.

ÇANAKKALE İMSAKİYE 2021

Yoğun olarak merak edilen Çanakkale İmsakiye 2021 ile birlikte Çanakkale sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? soruları yanıtları ve tüm detaylar



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre, bu yıl Ramazan ayı 13 Nisan'da başlayacak. 12 Nisan Pazartesi gecesi ilk sahur kalkılacak ve 13 Nisan'da ilk oruç tutulmuş olacak.



Ramazan Başlangıcı: 13 Nisan

  • Arefe Günü: 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.
  • Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
  • Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma
  • Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi
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ÇANAKKALE İMSAK VE İFTAR VAKTİ

13 Mayıs'ta ilk imsak ve iftar vakitleri:

  • Çanakkale İmsak Vakti: 5:03
  • Çanakkale İftar Vakti: 19:57

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