Çekiçli anne katili dehşetinde tanıklar dinlendi! Kan donduran detay: Kokusunu bastırmak için...

Esenler'de birlikte yaşadığı annesi Melahat İşbir'i çekiçle öldürüp battaniyeye sarardıktan sonra Arnavutköy'de boş bir araziye gömen Batuhan Ünal (21) "Tasarlayarak yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılandığı davanın 3. duruşması Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Tanıkların dinlendiği duruşmaya tutuklu sanık Batuhan Ünal, SEGBİS ile bağlanırken, tutuksuz sanık Furkan Salih Gürlek ve müştekiler katıldı.
Ünal'ın "Tasarlayarak yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet diğer sanık Gürek'in ise "Suça yardım etme"den 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı davanın 3. duruşmasında tanık Ayşe Çırakoğlu dinlendi.
"CESEDİN KOKUSUNU BASTIRMAK İÇİN PARFÜM SIKMIŞ"
Çırakoğlu; Melahat İşbir'in komşusu ve arkadaşı olduğunu belirterek, "Melahat çok yakın arkadaşımdır, kaybolmadan 1-2 gün önce kapısını çaldım, yoktu. Telefonda Batuhan bana 'Annem 2 gündür eve gelmiyor' dedi. Sonrasında Batuhan ile oturduk konuştuk. Batuhan bana 'Endişeliyim, 2 gündür annem yok. Kameralara baktırdım, beyaz bir arabaya binmiş, gitmiş' dedi. Ben de Batuhan'a 'Senin annenin kaynanası, kocası yok, evini bırakıp gidecek biri değil, zorla kaçırmış olabilirler, zorla kaçırdılarsa cesedi ormandan çıkar' dedim. Batuhan da bana 'Kaybolduğunu kaldıramıyorum, ölümünü nasıl kaldırırım' diye konuştu. Sonrasında Batuhan'ı belli aralıklarla arayıp, kapısını çalıyordum. Sonrasında Batuhan bana annesinin dedesine mektup yazdığını, mektupta Batuhan'ın yüzüne bakacak hali olmadığını söylemiş. Bir gün Batuhan kapıyı açtı, içerisi ağır bir şekilde parfüm kokuyordu. Meğer cesedin kokusunu bastırmak için sıkmış. Batuhan bu olay gerçekleşmeden 6 ay öncesinde annesinde kalmaya başladı. Cesedi taşıdığı tarihte bana mesaj atmış, 'Annemden haber var mı?' diye. Melahat bana 'Çalışıyorum, çalışıyorum borcu bitmiyor' diyordu. Melahat, Batuhan'ın çalışmamasından şikayetçiydi. Çok ciddi kavgaları yoktu. Melahat zaten göğüs kanseriydi. Melahat kaybolduktan sonra Batuhan bana askere gideceği için evi boşaltacağını söylemişti. Evi boşaltamadan polisler onu aldı. Melahat ile 4 yıldır komşuydum, her şeyini bilirdim. Bünyamin Ateş ile 3 yıl boyunca imam nikahlı olarak kaldı. Batuhan ile Bünyamin beraber yiyip içiyorlardı. Melahat Bünyamin'den bu olaylar yaşanmadan 6 ay önce ayrılmıştı." diye konuştu.
Söz alan sanık Batuhan Ünal, tanığın abartılı anlatımlarını belirterek, "Rahmetli annem komşularına beni yanlış şekilde anlatmıştır. Annemin Bünyamin Ateş ile imam nikahlı olduğunu bilmiyordum, sevgili olduklarını biliyordum. Bünyamin ile aynı evde bulunmuşluğum yoktur." dedi.
Duruşmada söz alan diğer tanık Bünyamin Ateş, Melahat İşbir ile 2015'ten 2019 yılına kadar birlikte olduklarını söyleyerek; "Zaman zaman Melahat'in evinde kalıyordum. İş nedeniyle ayrıldık. Birlikteliğimizin son 1-2 senesinde Batuhan annesinde kalmaya başladı. Birlikte yemek yemişliğimiz var. Biz Melahat ile ayrılmadan bir ay önce Batuhan bizimle kalmaya başlamıştı. Batuhan ile aramızda bir anlaşmazlık yoktu. Annesi sürekli Batuhan'ın borçlu olduğunu söylüyordu. Batuhan çalışmıyordu, sürekli annesinden harçlık istiyordu. Batuhan çalışmadığı için annesi tepki gösteriyordu." açıklamasında bulundu.
Mahkeme heyeti, mütalaasını hazırlaması için dosyayı savcılığa göndererek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.