Çekiçli anne katili dehşetinde tanıklar dinlendi! Kan donduran detay: Kokusunu bastırmak için...

"CESEDİN KOKUSUNU BASTIRMAK İÇİN PARFÜM SIKMIŞ"

Çırakoğlu; Melahat İşbir'in komşusu ve arkadaşı olduğunu belirterek, "Melahat çok yakın arkadaşımdır, kaybolmadan 1-2 gün önce kapısını çaldım, yoktu. Telefonda Batuhan bana 'Annem 2 gündür eve gelmiyor' dedi. Sonrasında Batuhan ile oturduk konuştuk. Batuhan bana 'Endişeliyim, 2 gündür annem yok. Kameralara baktırdım, beyaz bir arabaya binmiş, gitmiş' dedi. Ben de Batuhan'a 'Senin annenin kaynanası, kocası yok, evini bırakıp gidecek biri değil, zorla kaçırmış olabilirler, zorla kaçırdılarsa cesedi ormandan çıkar' dedim. Batuhan da bana 'Kaybolduğunu kaldıramıyorum, ölümünü nasıl kaldırırım' diye konuştu. Sonrasında Batuhan'ı belli aralıklarla arayıp, kapısını çalıyordum. Sonrasında Batuhan bana annesinin dedesine mektup yazdığını, mektupta Batuhan'ın yüzüne bakacak hali olmadığını söylemiş. Bir gün Batuhan kapıyı açtı, içerisi ağır bir şekilde parfüm kokuyordu. Meğer cesedin kokusunu bastırmak için sıkmış. Batuhan bu olay gerçekleşmeden 6 ay öncesinde annesinde kalmaya başladı. Cesedi taşıdığı tarihte bana mesaj atmış, 'Annemden haber var mı?' diye. Melahat bana 'Çalışıyorum, çalışıyorum borcu bitmiyor' diyordu. Melahat, Batuhan'ın çalışmamasından şikayetçiydi. Çok ciddi kavgaları yoktu. Melahat zaten göğüs kanseriydi. Melahat kaybolduktan sonra Batuhan bana askere gideceği için evi boşaltacağını söylemişti. Evi boşaltamadan polisler onu aldı. Melahat ile 4 yıldır komşuydum, her şeyini bilirdim. Bünyamin Ateş ile 3 yıl boyunca imam nikahlı olarak kaldı. Batuhan ile Bünyamin beraber yiyip içiyorlardı. Melahat Bünyamin'den bu olaylar yaşanmadan 6 ay önce ayrılmıştı." diye konuştu.