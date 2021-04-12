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Giriş Tarihi: 12.4.2021 19:26

CHP’li meclis üyesinden garip “Yıllık Faaliyet” eleştirisi

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CHP’li meclis üyesinden garip “Yıllık Faaliyet” eleştirisi

Esenler Belediye Meclisi’nde 2020 Yılı Faaliyet Raporu görüşüldü. Faaliyet Raporu üzerinde CHP adına görüşlerini açıklayan CHP Esenler Meclis Üyesi Kemal Şahin herkesi şaşırtan bir konuşma yaptı. Şahin konuşmasında Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün faaliyetlerini eleştirirken, “Kültür Müdürlüğü bütçesini niye yüzde yüz artırdınız. Pandemi döneminde bu artış çok manidar?” demesi mecliste gülüşmelere sebep oldu.

Esenler Belediye Meclisi üyelerinin Yıllık Faaliyet Raporu ile ilgili konuşmalarının ardından kürsüye gelen Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Kemal Şahin'in eleştirisine cevap verdi.

Göreve geldiği günden bu yana "Esenler'i en çok kültür üreten ve tüketen ilçelerin başında yapacağız" iddiasında bulunan ve bunu da başaran Göksu, CHP Meclis Üyesi Kemal Şahin'in sorusuna cevap verirken, "Kültür bütçesi için 22 milyon fazla dedider. Kemal bey haklı çünkü CHP'nin kültüre ihtiyacı yok ki. Onların kültür anlayışı farklı. Onlar reklama değer verirler, kültüre değil. Genç Yetenek diye bir projemizle Esenler'in gençlerinin yeteneklerini keşfedip üniversiteye yerleştirmek istiyoruz mesela. Hedefimiz 100 bin genç" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Esenler Belediyesi 2020 Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi. CHP ve İyi Partili Meclis Üyeleri faaliyet raporuna hayır verdiler.

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CHP’li meclis üyesinden garip “Yıllık Faaliyet” eleştirisi
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