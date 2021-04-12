Dansözlü partiye korona cezası

İstanbul Beyoğlu'da içkili bir eğlence mekanında koronavirüs salgını tedbirlerine aldırış etmeden doğum günü partisi düzenlendi. Asmalımescit'teki adrese gece yarısı denetlemeye giden Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gördükleri manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Salgın tedbirlerine uyulmadığı, masalar arasında 1.5 metre, sandalyelerin arasındaki 60 santimetre mesafe kurallarının ihlal edildiği ve mekanın kapalı olması gerekirken açık tutulduğu, mekanda sigara içildiği, maske takılmadığı tutanak altına alındı. Mekandaki 20 kişiye toplamda 69 bin 380 lira idari para cezası kesildi. İşletmenin faaliyetlerine son verildi.