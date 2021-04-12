Fethiye Karagedik Pazaryeri açıldı

Fethiye Belediyesi ile Fethiye Sabit Seyyar Pazarcılar ve Manavlar Odası'nın işbirliği ile Karagedik'te ilk defa semt pazarı açıldı. Karagedik Mahallesi sakinlerinin talepleri doğrultunda hareket eden Fethiye Belediyesi, bu kapsamda pazaryerini bölge halkının hizmetine sundu.Her hafta Pazartesi günleri açılacak olan Karagedik Pazaryeri bugün itibariyle hizmet vermeye başladı. Karagedik Sosyal Tesisi'nin yan tarafında kurulan pazaryeri, ilk günden itibaren bölge sakinlerince ilgiyle karşılandı. Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından koronavirüs tedbirleri alındı. Giriş bölgelerine dezenfektan dağıtımı gerçekleştirildi. Zabıta ekipleri maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye Sabit Seyyar Pazarcılar ve Manavlar Odası Başkanı Adem Hıra, Karagedik Mahallesi Muhtarı Niyazi Canözü'nün katılım sağladığı açılışta Karaca, bu bölgeye verdikleri sözü tuttuklarından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Seçim döneminde Karagedik halkının pazaryeriyle ilgili talepleri olduğunu, o günden bu yana bu konuyla ilgili çalışma yaptıklarını söyleyen Karaca, "Karagedik halkımız ve civar mahallelerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.Fethiye Sabit Seyyar Pazarcılar ve Manavlar Odası Başkanı Adem Hıra ise, Karagedik Mahallesi Muhtarı Niyazi Canözü'nün semt pazarı için talepleri olduğunu belirterek, "Fethiye Belediyesi ve Fethiye Sabit Seyyar Pazarcılar ve Manavlar Odamızın girişimleriyle pazaryerimizi hizmete açtık" diye konuştu. Karaca pazaryerindeki esnafları tek tek gezerek hayırlı olsun dileklerini iletti. Vatandaşlar ve esnaflar Karaca'ya semt pazarı için teşekkür etti. Karagedik Mahallesi Muhtarı Niyazi Canözü ise, mahalleye halkının pazaryeri talebini Belediye Başkanı Karaca'ya ilettiğini ve bugün itibariyle açılmasından mutluluk duyduğunu söyledi.