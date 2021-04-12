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Haberler Yaşam Haberleri Iğdır İmsakiye 2021 - Iğdır imsakiyesi ile sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? İşte tüm bilgiler
Giriş Tarihi: 13.4.2021 02:59 Son Güncelleme: 13.4.2021 03:00

- ile sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? İşte tüm bilgiler

Iğdır İmsakiye 2021 - Iğdır imsakiyesi ile sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? İşte tüm bilgiler

11 Ayın Sultanı -ı Şerif’in başlamasına artık saatler kaldı. İslam alemi için oldukça anlamı ve önemi bulunan bu güzel ayda Müslümanlar ilk sahura kalkacak ve imsak vakti öncesinde 2021 yılının ilk orucuna niyet edecek. Bu bağlamda Iğdır ilimizde yaşayanlar “2021 Karaman imsakiye” ile ilgili detayları merak ederek Iğdır sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. “2021 ” ile Iğdır sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

"Iğdır İmsakiye 2021" Ramazan ayına girmemize saatler kala, Iğdır'da yaşayanlar tarafından merak edilerek Iğdır sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? soruları üzerinden araştırılıyor.

IĞDIR İMSAKİYE 2021

Yoğun olarak merak edilen Iğdır İmsakiye 2021 ile birlikte Iğdır sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? soruları yanıtları ve tüm detaylar



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre, bu yıl Ramazan ayı 13 Nisan'da başlayacak. 12 Nisan Pazartesi gecesi ilk sahur kalkılacak ve 13 Nisan'da ilk oruç tutulmuş olacak.



Ramazan Başlangıcı: 13 Nisan

  • Arefe Günü: 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.
  • Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
  • Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma
  • Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi
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IĞDIR İMSAK VE İFTAR VAKTİ

13 Mayıs'ta ilk imsak ve iftar vakitleri:

  • Iğdır İmsak Vakti: 3:53
  • Iğdır İftar Vakti: 18:47

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Iğdır İmsakiye 2021 - Iğdır imsakiyesi ile sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? İşte tüm bilgiler
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