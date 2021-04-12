Iğdır İmsakiye 2021 - Iğdır imsakiyesi ile sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? İşte tüm bilgiler

"Iğdır İmsakiye 2021" Ramazan ayına girmemize saatler kala, Iğdır'da yaşayanlar tarafından merak edilerek Iğdır sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? soruları üzerinden araştırılıyor.
Yoğun olarak merak edilen Iğdır İmsakiye 2021 ile birlikte Iğdır sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? soruları yanıtları ve tüm detaylar
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre, bu yıl Ramazan ayı 13 Nisan'da başlayacak. 12 Nisan Pazartesi gecesi ilk sahur kalkılacak ve 13 Nisan'da ilk oruç tutulmuş olacak.
Ramazan Başlangıcı: 13 Nisan