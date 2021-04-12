İstiklal kırmızı alarm veriyor

Türkiye haritasında kırmızı alarm seviyesinde koronavirüsle mücadele devam ediyor. İstanbul'da önemli derecede vaka artışı ile birlikte gözler İstiklal Caddesine çevrildi. İki günlük haftasonu kısıtlamasının ardından yerli ve yabancı insanlar İstiklal Caddesine akın ettiler. Yoğun kalabalık nedeniyle Caddede adeta adım atacak yer kalmadı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında cumartesi-pazar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinden sonra güzel havayı da fırsat bilerek İstiklal Caddesine akın edenler nedeniyle önemli derecede yoğunluk oluştu.

Taksim ve İstiklal caddesinde yaşanan yoğunluk nedeniyle . Zabıta ve polis ekipleri sık sık devriye atıp anons yaparak sosyal mesafe kuralını hatırlattı. Bazı kişilerin maskelerini çene altına indirerek uygunsuz kullandığı görüldü.

EMİNÖNÜ RAMAZAN ALIŞVERİŞİ NEDENİYLE DOLUP TAŞTI

Ramazan ayınana saatler kala kısıtlamadan çıkan vatandaşlar alışveriş için Eminönü'nü doldurdu. Koronavirüs tedbirlerine rağmen yaşanan yoğunluk endişeleri bir kat daha arttırdı.