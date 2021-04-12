Karabük’te deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

Kuzey Anadolu fay hattının etkilediği Karabük ilinde gerçeği aratmayan deprem tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği, meydana gelen 5,6 büyüklüğünde bir depremde doğalgaz ve elektrik dağıtım şirketlerinde görevli personel gaz ve elektrik kesimini gerçekleştirdikten sonra AFAD ekipleri, enkaz altında kalan yaralılar için kurtarma çalışması başlattı. Gerçeği aratmayan tatbikatta "Şimşek" isimli arama kurtarma köpeği enkaz altında kalan yaralıya ulaşarak kurtarılmasını sağlarken, evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine intikal ettirilmesinin ardından söndürüldü.



Karabük Valisi Fuat Gürel Vali Gürel, tatbikatın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, zaman zaman haberli ya da habersiz tatbikatlar yaptıklarını, bunun amacının ekiplerin olası bir depremde hazır olmalarını sağlamak olduğunu belirterek, "2021 yılı İçişleri Bakanlığımız tarafından 'Afet Eğitim Yılı' olarak ilan edildi. AFAD müdürlüğümüz belli aralıklarla bütün vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyor. Özellikle kamu kurumlarından başlamak üzere eğitimler verilmekte. Bir depremde, sel afetinde, bir heyelanda ya da başka bir afette neler yapılması gerektiğini vatandaşlarımızın öğrenmesi ama aynı zamanda buraya müdahale edecek yetkili kurumlarda çalışanlarında eğitilmesi ile alakalı çalışmalar yapılmakta. Tatbikatın başarılı olduğunu düşünüyorum. Ekiplerimizi dinamik, hazır tutmak adına bu tatbikatlar devam edecek."



Bu tatbikatta bir bina içerisindeki ve hastanedeki yaralıların kurtarıldığının, 26 hizmet grubu ile afet esnasında neler yapılacağının gösterildiğini sözlerine ekledi.



AFAD koordinasyonunda merkez Adatepe Mahallesi'nde yapılan deprem tatbikatına polis, itfaiye, UMKE, İl Sağlık Müdürlüğü,112 Acil Servis, Devlet Su İşleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Türk Kızılay ile Telekom, doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketlerinde görevli personel katıldı.