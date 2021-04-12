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Giriş Tarihi: 12.4.2021 18:55 Son Güncelleme: 12.4.2021 19:00

'de evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

İHA
Kocaeli'de evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

'nin Körfez ilçesinde 3 katlı binanın 2. katında meydana gelen yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Yangın, Körfez ilçesi Güney Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden alevlerin ve dumanların çıktığını fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangın sırasında evde bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Yangın ile ilgili ekiplerin incelemesi sürüyor.

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Kocaeli'de evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
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