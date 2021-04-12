Saç boyamak orucu bozar mı? Diyanet İşleri fetvasına göre oruçluyken saç boyamakta sakınca var mı?

Mübarek Ramazan ayı bu hafta başlıyor. Ramazan'In gelmesi ile beraber, bu ayın farz ibadeti olan orucu bozan ve bozmayan haller de oruç tutacak olanlar için merak konusu oldu. Merak edilen durumlar arasında oruçluyken saç boyamak yer alıyor. Bu sebeple de oruçluyken saç boyayacak olanlar, "Saç boyamak orucu bozar mı?" sorusuna cevap arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu soruyu yanıtlayarak, oruçluyken saç boyamak ile ilgili meseleye açıklık getirdi.

Saç boyamak, kimi zaman tercih edilen bir işlem olabiliyor ve bunun zamanı da Ramazan ayına denk gelebiliyor. Bu nedenle de orucunu riske atmak istemeyen müslümanlar, "Saç boyamak orucu bozar mı?" sorusuna yanıt arıyor.. Diyanet İşleri Başkanlığı altında bir başkanlık olarak faaliyet gösteren Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı orucu bozan durumlar ile ilgili fetva ve bilgileri, bu bilgilerin İslam tarihi içerisindeki dayanaklarını açıklıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda kurulun verdiği fetvaya göre, Saç boyamak orucu bozar mı? İşte, Diyanet DİYK açıklamasına göre oruçluyken saç boyamanın orucu bozup bozmayacağı hakkında bilgiler...