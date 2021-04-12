Teravih namazı camide cemaatle kılınacak mı? Teravih namazı camide kılınabilecek mi? Diyanet son kararı verdi!

Ali Erbaş, "Ramazanın maneviyatını, evlerimizde aile bireylerimizle birlikte yaşamaya özen gösterelim. İbadetlerimizi hep birlikte yapmaya ve namazlarımızı evimizde de olsa mümkün mertebe cemaatle kılmaya çalışalım. Çocuklarımıza sahurun bereketini, iftarın sevincini, teravih namazının huzurunu ve mukabelenin neşesini evlerimizde en güzel şekilde yaşatmanın gayreti içerisinde olalım. Evlerimizi birer mektebe dönüştürerek ramazanı anlamlı ve unutulmaz kılan birçok güzelliği daha fazla hissedelim." tavsiyesinde bulundu.

Başkan Erbaş, ramazan ayının gönüllere ferahlık, huzur, evlere bereket ve sevinç, Türkiye ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

Böylece bu yıl camilerde cemaatle teravih kılınmayacağı açıklandı.