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Giriş Tarihi: 12.4.2021 14:05

Üç gün önce aldığı yandı! Notere giderken canını zor kurtardı!

DHA
Üç gün önce aldığı araba yandı! Notere giderken canını zor kurtardı!

’ta korku dolu anlar yaşandı. Güvenlik görevlisi Osman Coşkun'un, 3 gün önce aldığı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü araç kullanılamaz hale gelirken, dehşet anları kameralara böyle yansıdı…

Korkunç olay, saat 12.00 sıralarında Perakende Mahallesi üzerinde yaşandı. Bir kurumda güvenlik görevlisi olarak çalışan Osman Coşkun(39), yeni aldığı 22 AAN 153 plakalı otomobiliyle işe giderken, aracın motor kısmı alev aldı.

Yol kenarına çektiği aracından inen Coşkun, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede alev topuna dönen otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi. Osman Coşkun, otomobili 3 gün önce galeriden 70 bin liraya satın aldığını belirtti.

Coşkun, şöyle devam etti: "Aracımı çalıştırdım işe gidiyordum. Araba bir anda duman sonra alev aldı, itfaiyeci arkadaşlar geldi söndürdü. En azından canımızda bir şey yok. Cuma günü aldım. Hafta sonu kısıtlaması vardı, kullanamamıştım. Bugün çalıştırdık ama aracımız yandı."

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Üç gün önce aldığı araba yandı! Notere giderken canını zor kurtardı!
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