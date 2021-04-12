Üç gün önce aldığı araba yandı! Notere giderken canını zor kurtardı!

Coşkun, şöyle devam etti: "Aracımı çalıştırdım işe gidiyordum. Araba bir anda duman sonra alev aldı, itfaiyeci arkadaşlar geldi söndürdü. En azından canımızda bir şey yok. Cuma günü aldım. Hafta sonu kısıtlaması vardı, kullanamamıştım. Bugün çalıştırdık ama aracımız yandı."