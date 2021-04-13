Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı bugün mü? Kritik Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

Türkiye'nin gözü kulağı Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'na çevrildi. Milyonların merakla beklediği toplantıda bu hafta Ramazan yasaklarının gündemde olması beklentiler arasında yerini alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirdiği son toplantıda Ramazan ayında uygulanacak kısıtlamaların bir kısmını kamuoyu ile paylaşmıştı. Bu kararların yeniden değişime uğrayıp uğramayacağı merak edilirken "Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün?" soruları da yanıt arıyor. Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'nın yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde toplanması bekleniyor.

BAKANLAR KURULU KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Ülkemizde vaka sayılarında rekor seviyedeki artış ülke genelinde 21 günlük tam kapanma gibi iddiaların gündemine taşınmasına neden olurken şimdi ise gözler bu haftaki toplantıya çevrildi. Binlerce kişi Kabine Toplantısı için tarih arayışına çıkarken gelen bilgiye göre; Bakanlar Kurulu yarın Beştepe'de toplanacak ve ilave tedbirler değerlendirilecek.