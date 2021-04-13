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Giriş Tarihi: 13.4.2021 22:49 Son Güncelleme: 13.4.2021 22:51

savaş alanına döndü! yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı

İHA
Hastane savaş alanına döndü! Hasta yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı

'ta, ayağı kırılan yakınlarını hastaneye getiren şahıslar, sağlık çalışanlarının hastayla ilgilenmediğini iddia etti. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, olayda 6 güvenlik görevlisi yaralandı. Saldırgan 8 kişi ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Sivas Numune Hastanesinin Acil bölümünde meydana geldi. Y.Ö. isimli ayağı kırılan hastalarını Numune Hastanesi'ne getiren şahıslar, sağlık çalışanlarının hastalarıyla ilgilenmediğini iddia ederek tartışmaya başladı.

ACİL SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, şahıslar sağlık ve güvenlik çalışanlarına saldırdı. Çıkan arbedede hastanenin Acil bölümü adeta savaş alanına döndü.

6 GÜVENLİK GÖREVLİSİ YARALANDI

Şahısların saldırısında 6 güvenlik görevlisi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda 8 hasta yakını gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.

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Öte yandan, Sivas Valisi Salih Ayhan da darbedilen sağlık ve güvenlik çalışanlarını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Hastane savaş alanına döndü! Hasta yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı
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