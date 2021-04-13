İstanbul’da türbeler ziyarete açık olacak

Kovid-19tedbirleri nedeniyle geçen yıl türbelere ziyaretçi kabul edilmemişti. Bu ramazanda ise sosyal mesafe kurallarına uyularak türbelere ziyaretçi alınabilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Türbeler Müze Müdürlüğüne bağlı 120 türbe bulunuyor.Hazreti Muhammed'i, Mekke'den Medine'ye hicreti sonrasında evinde 7 ay misafir olarak ağırlayan Eyyüb El- Ensari, İslam'ın ilk dönemlerinde gerçekleştirilen bir İstanbul kuşatmasında şehit düştü. Kabri, Fatih Sultan Mehmed tarafından türbe haline getirildi. Eyüp Sultan Camisi'ndeki türbe, İstanbul'da ramazanda vatandaşların en sık ziyaret ettiği mekanların başında geliyor.Fatih Sultan Mehmed, İtalya seferine hazırlanırken Gebze'de kurulan ordugahta, 1481'de hayatını kaybetti. Naaşı, oğlu Bayezid'in nezaretinde İstanbul'a nakledilerek, Fatih Camisi'nin avlusuna defnedildi.Kanuni Sultan Süleyman ile eşi Hürrem Sultan'ın türbeleri, yabancılar tarafından da ziyaret ediliyor.Türbesi Şehremini'de bulunan Oruç Baba'nın (Şeyh Mustafa Zekayi Efendi) ramazan ayının ilk günü iftarını, Hızır Aleyhisselam ile sirke, zeytin ve ekmekle açtığına inanılır. Oruç Baba'nın tüm ömrünü oruç tutarak geçirdiği belirtilir.Sultan Süleyman'ın Yahya Efendi Türbesi, Çırağan Sarayı'nın tam karşısında ve Yıldız Sarayı'nın bitişiğinde İstanbul'u seyreden yüksek bir tepede yer alıyor.Beşiktaşlı Yahya Efendi'nin bulduğu rivayet edilen Hazreti Yuşa'nın kabri, İstanbul Beykoz'da bugün Yuşa Tepesi diye bilinen yerde yer alıyor.Aziz Mahmud Hüdayi'nin türbesi Üsküdar'da adının verildiği sahil bölgesindeki dergahta bulunuyor.