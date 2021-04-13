Konya İftar Vakti 2021 Saat Kaçta? 2021 Konya İmsakiye ile iftar, sahur, imsak saatleri

İslam alemi için oldukça anlamlı ve önemli olan On bir ayın Sultanı Ya Şehri Ramazan ayının ilk sahuruna gece saatlerinde kalkıldı. Konya İmsak vakti geldiğinde ilk oruç için niyet edenler ailesi ve sevdikleriyle oruçlarını açmak üzere iftar vaktini beklemeye başladı. Bu bilgilerle Konya İftar Vakti 2021 Saat Kaçta? sorusu üzerinden yapılan araştırmalar yoğunluk gösteriyor.

KONYA İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

2021 Konya İmsakiye ile iftar, sahur, imsak saatleri ile öğrenilmek istenen Konya İftar Vakti Saat Kaçta? sorusunun yanıtları şöyle;