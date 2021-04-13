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Giriş Tarihi: 13.4.2021 07:48 Son Güncelleme: 13.4.2021 07:49

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Ordu imsakiye 2021 yayınlandı! Ordu imsakiyesi ile sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta?

11 Ayın Sultanı -ı Şerif’in başlamasına artık saatler kaldı. İslam alemi için oldukça anlamı ve önemi bulunan bu güzel ayda Müslümanlar ilk sahura kalkacak ve vakti öncesinde 2021 yılının ilk orucuna niyet edecek. Bu bağlamda Ordu ilimizde yaşayanlar “2021 ” ile ilgili detayları merak ederek Ordu sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. “2021 ” ile Ordu sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

"Ordu İmsakiye 2021" Ramazan ayına girmemize saatler kala, Ordu'da yaşayanlar tarafından merak edilerek Ordu sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? soruları üzerinden araştırılıyor.

ORDU İMSAKİYE 2021

Yoğun olarak merak edilen Ordu İmsakiye 2021 ile birlikte Ordu sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? soruları yanıtları ve tüm detaylar



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre, bu yıl Ramazan ayı 13 Nisan'da başlayacak. 12 Nisan Pazartesi gecesi ilk sahur kalkılacak ve 13 Nisan'da ilk oruç tutulmuş olacak.



Ramazan Başlangıcı: 13 Nisan

  • Arefe Günü: 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.
  • Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
  • Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma
  • Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi
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ORDU İMSAK VE İFTAR VAKTİ

13 Mayıs'ta ilk imsak ve iftar vakitleri:

  • Ordu İmsak Vakti: 4:15
  • Ordu İftar Vakti: 19:12
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Ordu imsakiye 2021 yayınlandı! Ordu imsakiyesi ile sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta?
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