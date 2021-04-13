Ordu imsakiye 2021 yayınlandı! Ordu imsakiyesi ile sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta?

"Ordu İmsakiye 2021" Ramazan ayına girmemize saatler kala, Ordu'da yaşayanlar tarafından merak edilerek Ordu sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? soruları üzerinden araştırılıyor.

ORDU İMSAKİYE 2021

Yoğun olarak merak edilen Ordu İmsakiye 2021 ile birlikte Ordu sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? soruları yanıtları ve tüm detaylar