Şanlıurfa İmsakiye ile iftar, sahur, imsak saatleri - 2021 Şanlıurfa İftar Vakti Saat Kaçta?

İslam alemi için oldukça anlamlı ve önemli olan On bir ayın Sultanı Ya Şehri Ramazan ayının ilk sahuruna gece saatlerinde kalkıldı. Şanlıurfa İmsak vakti geldiğinde ilk oruç için niyet edenler ailesi ve sevdikleriyle oruçlarını açmak üzere iftar vaktini beklemeye başladı. Bu bilgilerle Şanlıurfa İftar Vakti 2021 Saat Kaçta? sorusu üzerinden yapılan araştırmalar yoğunluk gösteriyor.
2021 Şanlıurfa İmsakiye ile iftar, sahur, imsak saatleri ile öğrenilmek istenen Şanlıurfa İftar Vakti Saat Kaçta? sorusunun yanıtları şöyle;
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre, bu yıl Ramazan ayı 13 Nisan'da başladı. 12 Nisan Pazartesi gecesi ilk sahur kalkıldı ve 13 Nisan'da ilk oruç tutulmuş olacak.
Ramazan Bayramı 2021 yılında 12 Mayıs günü arefe, 13 Mayıs günü ise bayramın ilk günü olarak belirlendi.