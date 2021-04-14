Çalışır haldeki çamaşır makinesi yangın çıkardı: 3 çocuk son anda kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre Merkez mahallesi İshak Efendi Sokak'ta bir apartmanın zemin katından dumanlar yükseldiğini gören mahalle sakinleri 112 acil servisi arayıp yardım istedi. Ekipler gelinceye kadar apartmanın elektriği kesildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yahya R.'ye ait evin mutfağında bulunan çamaşır makinesinden çıkan alevlere müdahale edildi. Evde bulunan biri bebek 3 çocuğun dumandan etkilenmiş olabileceği ihtimali üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri öksüren çocukları ambulansa alarak kontrolden geçirdi. Dışarıya çıkarılan çamaşır makinasından halen duman çıktığı görüldü. İtfaiye ekipleri ise yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.