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Giriş Tarihi: 14.4.2021 20:56

Çalışır haldeki çamaşır makinesi yangın çıkardı: 3 çocuk son anda kurtarıldı

DURHASAN ŞAHİN
Çalışır haldeki çamaşır makinesi yangın çıkardı: 3 çocuk son anda kurtarıldı

’in ilçesi Merkez Mahallesinde evin mutfak kısmında çalışır haldeki çamaşır makinesı yangın çıkardı. Dumanları fark eden vatandaşlar önce içerideki 3 çocuğu dışarı çıkardı, ardından da evin elektriğini keserek yangına müdahalede bulundu.

Edinilen bilgiye göre Merkez mahallesi İshak Efendi Sokak'ta bir apartmanın zemin katından dumanlar yükseldiğini gören mahalle sakinleri 112 acil servisi arayıp yardım istedi. Ekipler gelinceye kadar apartmanın elektriği kesildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yahya R.'ye ait evin mutfağında bulunan çamaşır makinesinden çıkan alevlere müdahale edildi. Evde bulunan biri bebek 3 çocuğun dumandan etkilenmiş olabileceği ihtimali üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri öksüren çocukları ambulansa alarak kontrolden geçirdi. Dışarıya çıkarılan çamaşır makinasından halen duman çıktığı görüldü. İtfaiye ekipleri ise yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

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Çalışır haldeki çamaşır makinesi yangın çıkardı: 3 çocuk son anda kurtarıldı
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