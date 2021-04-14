Devlet destek verdi, eski hükümlü köyünde kendi işini kurdu

Hükümlülerin topluma kazandırılmaları ve istihdam edilmelerine yönelik yürütülen projeler kapsamında Artvin'de devlet desteği alan eski hükümlü Erdal Büyük, besiciliğe başlayarak kendi işini kurdu.

Adalet Bakanlığının uygulamaya koyduğu modern infaz sistemi ile hükümlü ve tutukluların iyileştirilmesi, tahliyelerinden sonra meslek edindirilmeleri ve topluma kazandırılmaları yönelik yürütülen projeler devam ediyor. Artvin'de işlediği bir suçtan dolayı 7 yıl hüküm giyen 50 yaşındaki Erdal Büyük, tahliyesinden sonra iş bulamayınca Murgul ilçesine bağlı Akantaş köyüne yerleşti. Köyde çiftçilikle uğraşan eski hükümlü Büyük, Artvin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü uzmanlarının desteğiyle Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğünün "Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi"ne başvurdu.

PROJESİ KABUL EDİLDİ, DEVLETTEN 43 BİN 750 TL HİBE ALDI

Başvurusu kabul edilen Erdal Büyük, devletten aldığı 43 bin 750 liralık hibe desteğiyle 22 koyun aldı. Besicilik yapmaya başlayan Büyük, kendi işini kurdu. Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt, İŞKUR İl Müdürü Cevdet Ertürk ve Denetimli Serbestlik Müdürü Özcan Deniz de devletin sağladığı destek sayesinde sürü sahibi olan Büyük'ü köyünde ziyaret etti.

HÜKÜMLÜLERE ÇAĞRIDA BULUNDU: DEVLETİMİZ HER TÜRLÜ KOLAYLIĞI SAĞLIYOR

Eşiyle birlikte hayvanların bakım ve sağımını yapan Büyük, hem süt satıp hem de zamanla sayısını artıracağı koyunlarını satarak gelir elde etmeyi hedeflediğini söyledi. Cezaevinden çıktıktan sonra eski hükümlü olduğu için daimi bir iş bulamadığını kaydeden Erdal Büyük, "Köyde arazilerim müsaitti, ben de küçükbaş hayvancılık yapmak amacıyla başvuru yaptım. Hibe onaylanınca koyunları alarak üretime başladık" dedi. Hükümlülere benzer projelere başvurmaları tavsiyesinde bulunan eski hükümlü Büyük, "Bu işi büyütmek, hayvanlarımızı çoğaltmak istiyorum. Hükümlü kardeşlerimize benzer projeler yapmalarını tavsiye ediyorum. Devletimiz her türlü kolaylığı sağlıyor. Bu fırsatı değerlendirsinler. Bu proje bana iş ve ekmek kapısı sağladı. Kimseye bağlı olmadan kendi işimi yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyorum" diye konuştu.

İŞKUR İl Müdürü Cevdet Ertürk ise, Adalet Bakanlığı ile düzenledikleri projeler ile amaçlarının eski hükümlülere iş kurma noktasında destek vermek, onları topluma kazandırmak ve istihdam sağlamak olduğunu bildirdi.