Diyarbakırlı annelerden, İzmirli annelere görüntülü destek

Diyarbakır'da, terör örgütü tarafından kandırılarak ya da zorla dağa kaçırılan çocuklarını terörün elinden almak amacıyla HDP il binası önünde ailelerin başlattığı oturma eylemi 590'ıncı gününe girdi.

228 ailenin devam ettirdiği evlat nöbetinde anneler, İzmir'de eylem başlatan İzmirli aileler ile görüntülü olarak görüştü. Eylem çadırda bir araya gelen Diyarbakırlı anneler adına İzmirli aileler ile görüşme yapan baba Celil Begdaş, evlat nöbetinin yurt geneline yayıldığına dikkat çekerek, "Diyarbakır'dan sonra Şırnak, Van, Hakkâri, Muş'ta evlat nöbetleri başladı. Bölgenin dışında İzmirli ailelerde, terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları için HDP önünde eylem başlattı. Onların bu eylemini sonuna kadar destekliyor ve yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Yine bir eylemde Almanya'da devam ediyor. Bu eylemler sayesinde, kaybeden PKK ve HDP olacaktır. Annelerin-babaların evlat nöbeti sayesinde yıllardır çocuklarından haber alamayan ailelerin hasreti sona erecektir" ifadelerini kullandı. Öte yandan, Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan 2 aile, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı. Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Teker ve Özcan aileleri, Muş HDP İl Başkanlığı önünde "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir" ve "Halkı dolandıran parti" yazılı pankart açtı.

DİYARBAKIR'DAYIZ, ŞIRNAK'TAYIZ, VAN'DAYIZ…

Dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen aileler, HDP önünde geçen hafta başlattıkları eylemlerini sürdürdü. Oğlu 2016 yılında dağa kaçırılan Şemsettin Özcan, "Diyorlar ki, 'Kürtleri savunuyoruz' Kürtlerle ilgisi yok. Bunlar Kürt'ün düşmanıdır. HDP şimdi Ermenilerle birlikte çalışıyor, Amerika'yla beraber çalışıyor. HDP benim çocuğumu getirip bana versin. HDP çocuğumu nasıl PKK'ya verdiyse getirip bana versin. Çocuğumu vermezlerse burada oturmaya devam edeceğim. Yaz, kış, gece, gündüz buradayım. HDP'den çocuğumu istiyorum. İnsan hakları, Selahattin Demirtaş'a hak veriyor, 'Onu bırakın.' diyor. Çocuğu dağa kaçırılan biz anne ve babalara niye hak yok? Biz de Müslümanız, biz de insanız. Selahattin Demirtaş bir kişi, biz anne babalar binlerce kişiyiz. Bizler Diyarbakır'dayız, Şırnak'tayız, Van'dayız, Hakkâri'deyiz, Muş'tayız ayaktayız. Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. HDP bizim başımıza neler getirdi. Yeter artık." şeklinde konuştu.

Anne Şahinaz Özcan da 4 yıldır çocuğunun kaçırıldığını belirterek, "Bugüne kadar oğlumun hiç sesini duymadım. Bunlar Kürtlerin partisi değil. Ben çocuğumu istiyorum. Bana çocuğumu vermeyene kadar buradan gitmeyeceğim. Diyarbakır'daydım buraya geldim. Çocuğumu getirsinler." dedi. Oğlu 2014 yılında kaçırılan anne Gülbahar Teker de 2 yıldır Diyarbakır'da eylem yaptığını kaydetti. Eylemini Muş'ta sürdürdüğünü ifade eden Teker, şöyle konuştu: "Ben korkmuyorum. Çocuklar gelsin teslim olsun. Yeter HDP bizden ne istiyor. Ramazan, kış ve çamur bilmiyoruz nöbet tutuyoruz. Bizim çocuklarımızı getirip bize versinler. Yeter artık bu anne babalar bu kadar feryat ediyor, bu kadar ağlıyor. Vicdan yok. Eğer Müslüman olsalar bu ramazanda getirip çocukları bize verirler. Kürt hakkı böyle değil. Bizde Kürt'üz niye bizi savunmuyorlar. Onlar gayrimüslimdir Müslüman değildir. Müslüman olsalar böyle bir şey yapmazlar. Biz burada perişan olduk." dedi.