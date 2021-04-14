En iyi narkotik polisi anneler fidanı toprakla buluşturdu

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında Hatıra Ormanı oluşturarak narkotik annelerle badem, dut, meyve fidanı ve çam olmak üzere yaklaşık 500 fidanı toprakla buluşturdu. Proje kapsamında Tokat'ta bugüne kadar 2 bin 600 anne narkotik eğitimden geçti.

Fidan dikimi etkinliğine katılarak bir çam fidanı diken Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, "İçişleri Bakanımızın yüreklendirmesiyle tüm Türkiye'de 'En İyi Narkotik Polis Anne' projesi yürütülüyor. Bu projenin ana gayesi şu Türkiye'yi sevmek, milleti sevmek, Çocuklarıyla , geleceğiyle beraber sevmek. Ama bu yetmez. Çocukların da korunması lazım. Uyuşturucudan ve uyuşturucu türevlerinden korunması lazım. Bu konuda da bizim en büyük gücümüz, enerjimiz. Anneler. Anneler üzerinden projeyi yürütüyoruz. En iyi narkotik polis annedir diyoruz. Şuanda sağolsun Tokat Emniyet Müdürlüğümüz 2 bin 600 anneyi eğittiler. Narkotik Polis Anne projesine büyük katkı sağladılar. Bugün de bu projenin ağaçlandırma basamağını gerçekleştiriyoruz. Çocuklar bizim geleceğimiz. Annelerin daha çok duyarlı olmasını istiyorum.Hiçbir çocuğumuzun uyuşturucuya bulaşmasını asla istemeyiz. Biz mücadelemizi zaten veriyoruz vermeye de devam edeceğiz. Ama polisiye tedbirlerle belli bir yere kadar gidiyoruz. Ailelerin bilinçli olmasını çok önemsiyoruz. Projenin memleketimize hayırlı olmasını diliyoruz. İnşallah çok güzel değerler üretecektir." diye konuştu.