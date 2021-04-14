İki ölümlü kazanın sanığına 7,9 yıl hapis

Bakırköy Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Basın ekspres E-5 karayolunu, TEM karayoluna bağlayan yol üzerinde zemini bozulmasından dolayı asfalt çalışmaları yapıldığı ve bu kapsamda yolun belirli bölümlerinin gerekli işaretler konularak kapandıktan sonra diğer yönde trafiğin çift akışına izin verildiği anlatıldı. İddianamede 27 Haziran 2020 tarihinde saat 03.30 sıralarında şüpheli Doğa Yılmaz'ın kullandığı araç ile Basın Ekspres TEM yolu istikametinde şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen aracın sürücüsü Adnan Türkmen'in ticari taksiye çarptığı aktarıldı. Çarpma sonrası Türkmen'in olay mahalinde aracında bulunan yolcu müşterisi Muhammed Batal'ın ise kaldırıldığı hastanede vefat ettiği kaydedildi. Olayın gerçekleştiği esnada karayollarının asfalt çalışması yaptığı belirtilip, şerit ihlali yapan ve 1.44 promilli alkollü olduğu tespit edilen Doğa Yılmaz'ın karşı şeritten gelen ticari taksiyle kafa kafaya çarpıştığı belirtildi. Doğa Yılmaz'ın ağır yaralandığı ve 1 yıl boyunca yatalak kalıp tedavi gördüğü kaydedildi. Hazırlanan iddianamede, taksirle öldürme ve kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla yargılanmasını talep edildi.

Bakırköy 16 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Doğa Yılmaz ve taraf avukatları katıldı.



"HAYATIM BOYUNCA BUNUN ALTINDA EZİLECEĞİM"



Duruşmada dinlenen sanık Doğa Yılmaz, üzgün olduğunu ifade ederek, "Olay günü bir bardak alkol içtim. Sahilde biraz yürüdükten sonra Beşiktaş'a gittik, yolda hiç bilinç bulanıklığı yaşamadım. Alkol oranın yüksek çıkması beni şaşırttı, çünkü fazla içmemiştim. Daha sonra kazanın meydana geldiği yolda benim istikametimdeki yolun bölünüp karşı tarafa verilmiş olduğunu yeterli ışıklı levha olmadığı için fark etmedim. Levhalar yeterli değildi. Son anda yolun tek şeride düşmüş olduğunu fark ettim ancak o kaza meydana geldi. İki kişinin ölümüne sebebiyet verdiğimden dolayı son derece üzgünüm, hayatım boyunca da bunun altında ezileceğim" dedi.



7 YIL 9 AY



Mahkeme heyeti, sanık Doğa Yılmaz'ın iki kişinin ölümüne sebebiyet vermesi, bilinçli taksirle öldürme suçundan 7 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve sürücü belgesinin 1 yıl süreyle el konulmasına karar verdi.