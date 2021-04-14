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Giriş Tarihi: 14.4.2021 21:01

Kısıtlamada trafikte kaldılar

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Kısıtlamada trafikte kaldılar

kabine toplantısının ardından açıklanan "kısmi kapanma" tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması iki saat, kamu kurumlarında çalışanların mesai bitiş saatleri ise bir saat erkene çekildi. Alınan kararların ardından trafikte gözle görülür azalma yaşanda da yollardaki ve otobüs duraklarındaki manzara çok da değişmedi. Sokağa çıkma kısıtlamasının saat 19.00 itibarıyla başlarken, megakentteki trafik yoğunluğu yüzde 40 olarak ölçüldü.

Son dönemde Koronavirüs vaka sayıların artış göstermesiyle toplanan Cumhurbaşkanlığı kabinesi, pandemiyle mücadelede yeni bir döneme girildiğini ve yeni tedbirler alındığını açıkladı. Yeni açıklanan "Kısmi Kapanma" tedbirlerine göre yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlama 2 saat erkene çekilerek 19.00'da başlatıldı.

MANZARA DEĞİŞMEDİ

Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurların mesaileri de kısıtlama öncesinde yaşanan yoğunluğu azaltmak amacıyla bir saat erkene çekildi. Alınan ek tedbirlerin ardından megakentte akşam trafiğinde azalma görülse de manzara değişmedi.

Başta D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu olmak üzere birçok noktada trafik yoğunluğu meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının üzerinden yarım saat geçse de megakentteki trafik yoğunluğu yüzde 40 olarak ölçüldü.

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Kısıtlamada trafikte kaldılar
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