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Giriş Tarihi: 15.4.2021 00:24

Kullandığı traktör kanala devrilen genç kadın hayatını kaybetti

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Kullandığı traktör kanala devrilen genç kadın hayatını kaybetti

'nın ilçesinde 'un direksiyon hakimiyetini yitirdiği traktör, Kemal Şahin Bulvarında ilerlediği sırada kanala devrildi. Traktörün altında kalan genç kadın yaşamını yitirdi.

Milas Orman İşletme Müdür Yardımcısı Mehmet Oruç'un eşi Arzu Oruç'tan haber alamayan ailesi arama çalışması başlattı. Arama sonucunda Arzu Oruç'un kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve su kanalına düştüğü belirlendi.

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Kanaldan Arzu Oruç'un cansız bedeni çıkartıldı. Hayatını kaybeden kadının cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"

Olayın ardından Memur-Sen Muğla İl Temsilcisi ve TOÇ-BİR SEN Muğla İl Başkanı Adem Köseoğlu taziye mesajı yayımlayarak "Başımız sağolsun. Muğla Orman Bölge Müdürlüğümüz çalışanlarından Milas Orman İşletme Müdür Yardımcımız Mehmet Oruç beyin kıymetli eşi Arzu Oruç'u elim bir traktör kazası sonucu hayatını kaybetmesinin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve orman camiamıza baş sağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun."

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Kullandığı traktör kanala devrilen genç kadın hayatını kaybetti
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