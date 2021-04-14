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Giriş Tarihi: 14.4.2021 11:24

Lüks villada toplanıp doğum günü partisi verdiler! 24 kişiye 75 bin lira ceza!

EMİR SOMER EMİR SOMER
Lüks villada toplanıp doğum günü partisi verdiler! 24 kişiye 75 bin lira ceza!

’da lüks bir villada doğum günü partisi düzenleyen, sosyal mesafe ile temizlik kurallarına uymayan 24 kişiye 75 bin 600 lira ceza kesildi.

İstanbul'da lüks bir villada doğum günü partisi düzenleyen, sosyal mesafe ile temizlik kurallarına uymayan 24 kişiye 75 bin 600 lira ceza kesildi.

İstanbul Polisi; Maltepe İlçesi'nde Başıbüyük Mahallesi'nde bulunan lüks bir villada doğum günü partisi yapıldığını belirledi. Adreste doğum günü partisi düzenlendiği, 24 kişinin bulunduğu ve sosyal mesafe ile temizlik kurallarına uyulmadığı tespit edildi. Bir kişinin üzerinden bir gram uyuşturucu madde çıktı. 24 kişiye 75 bin 600 lira idari para cezası kesildi. Villa ise mühürlendi.

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Lüks villada toplanıp doğum günü partisi verdiler! 24 kişiye 75 bin lira ceza!
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