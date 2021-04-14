Mardin’de Ramazan denetimi sürüyor

Dünyada ve ülkemizde yaşanan salgın nedeniyle denetimlerini düzenli olarak sürdüren Mardin Büyükşehir Belediye Zabıta ekipleri, Ramazan Ayı dolayısıyla halk sağlığı için denetimlerini yoğunlaştırdı.

Bu kapsamda, şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma araçları ile birlikte semt pazarlarında ve halkın yoğun olarak bulunduğu alanlar, hal, otogar, park ile tüm yaşam alanlarında denetimlerini yapan zabıta ekipleri, vatandaş ve esnafı maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyararak olası risk unsurlarını ortadan kaldırıyor.

Zabıta ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla market, fırın ve benzeri iş yerlerinde denetimlerde bulunarak belirlenen gramaj ve fiyatları kontrol etti. Üretim alanlarını kontrol ederek sağlık kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Satış sırasında maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uyulması gerektiği vurgulandı. Yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymayan veya gevşeklik gösteren işyerlerine cezai işlem ve tebliğat yapıldı.

Ayrıca, zabıta ekipleri, toplu taşıma araçları ile halk pazarlarında, vatandaşa yönelik maske dağıtımına devam ediyor.