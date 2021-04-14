Şanlıurfa Emniyeti'nden minik öğrencilere kırtasiye yardımı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadeleye yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği, terör örgütlerinin propagandalarını etkisiz hale getirmek, çocukların devlette olan güvenini sağlamlaştırmak, birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirmek, polis öğrenci iletişiminin pozitif yönde gelişmesine katkı sağlamak ve maddi durumu yetersiz öğrencilerin eğitim hayatlarına destek olmak amacıyla "Minik kalpler büyük umutlar" adlı proje çalışmalarını sürdürüyor.

TEŞEKKÜR ETTİLER



Ekipler, Sağlık Bakanlığı tedbirleri, İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları ve İl Pandemi Kurulu Kararlarına uygun tedbirler alınarak, Akçakale ilçesi Karatepe ve Aşağı Cinpolat Mahallelerinden öğrenim gören ilkokul öğrencilerine yönelik ikramlıklar eşliğinde kırtasiye ve spor malzemesi desteğinde bulundu. Minik öğrenciler polis ağabeylerine teşekkür ettiler.