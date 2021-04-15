Antalya İmsakiye 2021: Diyanet ile Antalya İmsak, Sahur, İftar vakti saat kaçta? İşte tüm detaylar

İslam alemi için pek çok anlam ve önemi olan Ramazan Ayı tüm hızıyla devam ederken, Antalya ilimizde oruç tutanlar İmsak, sahur ve iftar vaktine ilişkin bilgi almak için "Antalya İmsakiye 2021"e ilişkin şeklindeki Diyanet ile Antalya İmsak, Sahur, İftar vakti saat kaçta? soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

ANTALYA İMSAKİYE 2021 - ANTALYA İMSAK, SAHUR, İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Antalya İmsakiye 2021 ile birlikte İmsak, Sahur ve İftar vakti bilgileri şöyle;