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Giriş Tarihi: 16.4.2021 02:36 Son Güncelleme: 16.4.2021 02:36

: ile İmsak, , İftar vakti saat kaçta? İşte tüm detaylar

Antalya İmsakiye 2021: Diyanet ile Antalya İmsak, Sahur, İftar vakti saat kaçta? İşte tüm detaylar

On Bir Ayın Sultanı ayında 3. günü geride bırakırken tarafından yayımlanan 2021 imsakiyesi, sahura kalkacaklar ve iftar yapacaklar tarafından “” ile ilgili olarak ile İmsak, , İftar vakti saat kaçta? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. ile Diyanet , Sahur, İftar vakti saat kaçta? soruları yanıtları ve diğer tüm detaylar.

İslam alemi için pek çok anlam ve önemi olan Ramazan Ayı tüm hızıyla devam ederken, Antalya ilimizde oruç tutanlar İmsak, sahur ve iftar vaktine ilişkin bilgi almak için "Antalya İmsakiye 2021"e ilişkin şeklindeki Diyanet ile Antalya İmsak, Sahur, İftar vakti saat kaçta? soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

ANTALYA İMSAKİYE 2021 - ANTALYA İMSAK, SAHUR, İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Antalya İmsakiye 2021 ile birlikte İmsak, Sahur ve İftar vakti bilgileri şöyle;



15 NİSAN PERŞEMBE

  • İFTAR VAKTİ - 19:38

16 NİSAN CUMA

  • İMSAK VAKTİ - 4:50
  • İFTAR VAKTİ - 19:39



17 NİSAN CUMARTESİ

  • İMSAK VAKTİ - 4:48
  • İFTAR VAKTİ - 19:40

18 NİSAN PAZAR

  • İMSAK VAKTİ - 4:47
  • İFTAR VAKTİ - 19:41



19 NİSAN PAZARTESİ

  • İMSAK VAKTİ - 4:45
  • İFTAR VAKTİ - 19:42

20 NİSAN SALI

  • İMSAK VAKTİ - 4:44
  • İFTAR VAKTİ - 19:43



21 NİSAN ÇARŞAMBA

  • İMSAK VAKTİ - 4:42
  • İFTAR VAKTİ - 19:44

22 NİSAN PERŞEMBE

  • İMSAK VAKTİ - 4:40
  • İFTAR VAKTİ - 19:45



RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 2021 yılı Ramazan Bayramı tarihleri şöyle;

  • Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
  • Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma
  • Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

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Antalya İmsakiye 2021: Diyanet ile Antalya İmsak, Sahur, İftar vakti saat kaçta? İşte tüm detaylar
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