Bodrum bisiklet turuna hazır!

Bu yıl 56.'ncısı düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 7. ve 8. etaplarına ev sahipliği yapacak olan Bodrum'da hazırlıkları tamamlandı.

Muğla Valiliği ve yerel yönetimlerin yakından takip ettiği çalışmalar için Bodrum'da çalışma komisyonu oluşturuldu.

Yerel yönetim komudyonunda Temizlik İşleri, Zabıta, Park ve Bahçeler, Kültür ve Sosyal İşler ile Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüklerinden oluşan çalışma komisyonun planları doğrultusunda ekipler, 7. etap olan Marmaris-Turgutreis ile 8. etap olan Bodrum-Kuşadası Bisiklet Koşusu için tüm hazırlıkları tamamlayarak, bisiklet geçiş güzergahında, çevre düzenlemeleri yaptı ve gerekli tedbirleri aldı.