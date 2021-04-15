En güzel, kolay ve en pratik iftar menüleri 15 Nisan 2021: Ramazan ayı 3. günü İftar Menüsü önerileri ile bugün ne pişirsem?

İftar sofrası için de menü arayışına çıkarak "Bugün ne pişirsem?" sorusuna internet aracılığı ile yanıt aramaya devam ediyor. On bir ayın sultanı ramazanın gelişi ile beraber akşam yemeği masaları daha da özeniliyor. Ramazan ayının 3. Gününde doyurucu ve birbirinden lezzetli iftar menüsünü hazırlayabilmek için şimdiden araştırmalar başladı. Uzmanlara göre; bol su kaybettiğimiz bu günlerde menülerin olmazsa olmazı sıcacık çorba ve sulu yemekler olarak öneriliyor. İşte 15 Nisan 2021 Bugün ne pişirsem? Ramazan 3. Gün iftar menüsü önerileri neler? Sorularının yanıtı ve en güzel, lezzetli ve kolay iftar menüsü önerileri!
MALZEMELER
3 adet kabak
1 tatlı kaşığı tereyağı
2 çorba kaşığı zeytinyağı
2 adet pırasa
1 diş kıyılmış sarımsak
1 çorba kaşığı un
1 adet patates
6 su bardağı su
1 su bardağı krema
Yeteri kadar tuz ve karabiber
Üzeri için
1 çorba kaşığı krema
Yarım demet dereotu
YAPILIŞI
Tereyağı ve zeytinyağını bir tencereye koyup ısıtın. Halka doğranmış pırasayı ilave edip kavurun. Sarımsak, ardından un ekleyip karıştırın. Kabakların ve patatesin kabuklarını temizlenip küp doğrayın, daha sonra tencereye ilave edip, 2 dakika soteleyin. Su, tuz ve karabiber ekleyip kaynamaya bırakın. Sebzeler yumuşayınca üzerine kremayı ilave edin. Karıştırıp ocaktan alın. Daha sonra blenderden geçirin. Üzeri için dereotunu blenderden geçirip kremayla karıştırın. Çorbayı servis tabaklarına pay edip, üzerlerini dereotlu krema ile süsleyin ve servis yapın
HÜNKARBEĞENDİ TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
Hünkar beğendi için gerekli malzemeler şunlardır:
HÜNKAR BEĞENDİ YEMEĞİ TARİFİ / YAPILIŞI
Tencereye etleri ekleyin, etler bıraktığı suyu çekene kadar kavurun ve karıştırın. Sonrasında tereyağını ve üzerine küçük dilimlere kesilmiş soğanları ekleyin. Yaklaşık 3 dakika daha etlerle birlikte eklediklerinizi kavurun. 1 çorba kaşığı sirkeyi tencerenize ekleyin.
Doğradığınız domatesleri, kekiği sıcak suyun ve son olarak da tuzu ekleyerek etler yumuşayana kadar pişirin ve yer yer karıştırın.
Patlıcanları ateşte közleyin. Kabuklarını soyduktan sonra limonlu suda 5 dakika bekletin. Suyunu ise iyice süzün. Keskin bir bıçak yardımıyla çok ince kıyın.
Tereyağını bir tavada eritin, 1.5 çorba kaşığı unu ekleyin sararana kadar kavurun. Sürekli karıştırarak soğuk sütü ilave edin. Karışım koyulaştığında ateşten alın. İnce olarak kıyılmış patlıcanları, tuzu ve rendelediğiniz kaşar peynirini yemeğinize ekleyin, seri bir şekilde karıştırarak servis tabağına alın. Üzerine etleri ekleyerek servis yapın.
Şimdiden afiyet olsun...
Pirinç Pilavı Tarifi İçin Malzemeler
Pirinç Pilavı Tarifi Yapılışı
Bir kaba önceden hazırladığınız pirinçleri ve üzerine sıcak suyu ilave edip 15 dakika bekletin.
Beklettikten sonra pirinçleri süzüp iyice yıkayın
Tencereye sıvıyağı ve tereyağını ekleyin. Kızan yağa tel şehriyeleri ilave edin. Ardından kızarana kadar kavurun. Kızardıktan sonra pirinçleri ekleyin ve 2-3 dakika kadar da bu şekilde kavurun. Daha sonra tuzu, sıcak suyu ve iki damla limonu ekleyerek tencerenin kapağını kapatın. 2-3 dakika kaynattıktan sonra ocağın küçük bölümüne tencereyi koyup kısık ateşte pişiriyoruz.
Pilav piştikten sonra sofra bezine sararak demlenmeye bırakıyoruz. Pirinç pilavı tarifini başarı ile gerçekleştirdik. Afiyet olsun…
MALZEMELER
YAPILIŞI
Kremayı geniş bir kaba alıp 2 çorba kaşığı pudra şekerini ekleyin ve koyu bir kıvama gelinceye kadar çırpın. Üzerine benmari usulü eritilmiş bitter çikolatayı ekleyip karıştırın. Karışımı bir sıkma torbasına doldurup buzdolabında 20 dakika bekletin. Daha sonra büyük bir fincan ya da bir kaseye sıkın. Böğürtlenleri bir tavaya alıp üzerine pudra şekeri ve suyu ekleyip ocağa oturtun. Karışımı hafifçe ılıtıp kremanın üzerine gezdirin.
Benmari usulü eritilmiş beyaz çikolata ile süsleyerek servis yapın.