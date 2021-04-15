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Giriş Tarihi: 15.4.2021 13:49 Son Güncelleme: 15.4.2021 13:52

En güzel, kolay ve en pratik iftar menüleri 2021: ayı 3. günü önerileri ile ?

En güzel, kolay ve en pratik iftar menüleri 15 Nisan 2021: Ramazan ayı 3. günü İftar Menüsü önerileri ile bugün ne pişirsem?

ayının gelmesi ile beraber birçok vatandaş özellikle de öğle saatlerinden itibaren en güzel, farklı ve kolay önerileri şeklindeki araştırmalarını internet aracılığı ile gerçekleştirirken öte yandan " ?" sorusu da yanıt arıyor. Özellikle bu ayda kendilerine farz kılınan oruç ibadetlerini gerçekleştiren vatandaşlar akşam yemeği sofralarını daha bir özenle hazırlamaya devam ediyor. İşte “Bugün ne pişirsem, Ramazan 3. Gün iftar menüsü önerileri neler?” sorusunun yanıtı ve en güzel, lezzetli, kolay iftar menüsü önerileri!

İftar sofrası için de menü arayışına çıkarak "Bugün ne pişirsem?" sorusuna internet aracılığı ile yanıt aramaya devam ediyor. On bir ayın sultanı ramazanın gelişi ile beraber akşam yemeği masaları daha da özeniliyor. Ramazan ayının 3. Gününde doyurucu ve birbirinden lezzetli iftar menüsünü hazırlayabilmek için şimdiden araştırmalar başladı. Uzmanlara göre; bol su kaybettiğimiz bu günlerde menülerin olmazsa olmazı sıcacık çorba ve sulu yemekler olarak öneriliyor. İşte 15 Nisan 2021 Bugün ne pişirsem? Ramazan 3. Gün iftar menüsü önerileri neler? Sorularının yanıtı ve en güzel, lezzetli ve kolay iftar menüsü önerileri!

İftar Menüsü önerileri: Ramazan ayı 10. günü en güzel, kolay ve farklı iftar menüleri - 3 Mayıs Bugün ne pişirsem?

KABAK ÇORBASI

MALZEMELER

3 adet kabak
1 tatlı kaşığı tereyağı
2 çorba kaşığı zeytinyağı
2 adet pırasa
1 diş kıyılmış sarımsak
1 çorba kaşığı un
1 adet patates
6 su bardağı su
1 su bardağı krema
Yeteri kadar tuz ve karabiber
Üzeri için

1 çorba kaşığı krema
Yarım demet dereotu

YAPILIŞI

Tereyağı ve zeytinyağını bir tencereye koyup ısıtın. Halka doğranmış pırasayı ilave edip kavurun. Sarımsak, ardından un ekleyip karıştırın. Kabakların ve patatesin kabuklarını temizlenip küp doğrayın, daha sonra tencereye ilave edip, 2 dakika soteleyin. Su, tuz ve karabiber ekleyip kaynamaya bırakın. Sebzeler yumuşayınca üzerine kremayı ilave edin. Karıştırıp ocaktan alın. Daha sonra blenderden geçirin. Üzeri için dereotunu blenderden geçirip kremayla karıştırın. Çorbayı servis tabaklarına pay edip, üzerlerini dereotlu krema ile süsleyin ve servis yapın

İftar Menüsü önerileri: Ramazan ayı 10. günü en güzel, kolay ve farklı iftar menüleri - 3 Mayıs Bugün ne pişirsem?

HÜNKARBEĞENDİ TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hünkar beğendi için gerekli malzemeler şunlardır:

  • 500 gram koyun eti
  • 2 çorba kaşığı tereyağı
  • 2 adet soğan
  • 1 çorba kaşığı sirke
  • 2 adet domates
  • 2.5 su bardağı sıcak su
  • 5 adet patlıcan
  • 1.5 çorba kaşığı un
  • 1.5 su bardağı süt
  • 2 çorba kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri
  • Tuz ve kekik

HÜNKAR BEĞENDİ YEMEĞİ TARİFİ / YAPILIŞI

Tencereye etleri ekleyin, etler bıraktığı suyu çekene kadar kavurun ve karıştırın. Sonrasında tereyağını ve üzerine küçük dilimlere kesilmiş soğanları ekleyin. Yaklaşık 3 dakika daha etlerle birlikte eklediklerinizi kavurun. 1 çorba kaşığı sirkeyi tencerenize ekleyin.

Doğradığınız domatesleri, kekiği sıcak suyun ve son olarak da tuzu ekleyerek etler yumuşayana kadar pişirin ve yer yer karıştırın.

Patlıcanları ateşte közleyin. Kabuklarını soyduktan sonra limonlu suda 5 dakika bekletin. Suyunu ise iyice süzün. Keskin bir bıçak yardımıyla çok ince kıyın.

Tereyağını bir tavada eritin, 1.5 çorba kaşığı unu ekleyin sararana kadar kavurun. Sürekli karıştırarak soğuk sütü ilave edin. Karışım koyulaştığında ateşten alın. İnce olarak kıyılmış patlıcanları, tuzu ve rendelediğiniz kaşar peynirini yemeğinize ekleyin, seri bir şekilde karıştırarak servis tabağına alın. Üzerine etleri ekleyerek servis yapın.

Şimdiden afiyet olsun...

İftar Menüsü önerileri: Ramazan ayı 10. günü en güzel, kolay ve farklı iftar menüleri - 3 Mayıs Bugün ne pişirsem?

PİRİNÇ PİLAVI

Pirinç Pilavı Tarifi İçin Malzemeler

  • 2 su bardağı pirinç (6 kişilik)
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı sıvıyağ
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 4 yemek kaşığı tel şehriye (tercihe göre)
  • 3 su bardağı sıcak su
  • 1 adet tavuk suyu (tercihe göre)
  • 1-2 damla limon

Pirinç Pilavı Tarifi Yapılışı

Bir kaba önceden hazırladığınız pirinçleri ve üzerine sıcak suyu ilave edip 15 dakika bekletin.

Beklettikten sonra pirinçleri süzüp iyice yıkayın

Tencereye sıvıyağı ve tereyağını ekleyin. Kızan yağa tel şehriyeleri ilave edin. Ardından kızarana kadar kavurun. Kızardıktan sonra pirinçleri ekleyin ve 2-3 dakika kadar da bu şekilde kavurun. Daha sonra tuzu, sıcak suyu ve iki damla limonu ekleyerek tencerenin kapağını kapatın. 2-3 dakika kaynattıktan sonra ocağın küçük bölümüne tencereyi koyup kısık ateşte pişiriyoruz.

Pilav piştikten sonra sofra bezine sararak demlenmeye bırakıyoruz. Pirinç pilavı tarifini başarı ile gerçekleştirdik. Afiyet olsun…

İftar Menüsü önerileri: Ramazan ayı 10. günü en güzel, kolay ve farklı iftar menüleri - 3 Mayıs Bugün ne pişirsem?

ÇİKOLATALI MOUSSE

MALZEMELER

  • 200 ml krema
  • 2 çorba kaşığı pudra şekeri
  • 2 paket 80 gramlık bitter çikolata
  • Üzeri için: 1 su bardağı dondurulmuş böğürtlen
  • 2 çorba kaşığı pudra şekeri
  • Yarım su bardağı su
  • 1 paket 80 gramlık beyaz çikolata

YAPILIŞI

Kremayı geniş bir kaba alıp 2 çorba kaşığı pudra şekerini ekleyin ve koyu bir kıvama gelinceye kadar çırpın. Üzerine benmari usulü eritilmiş bitter çikolatayı ekleyip karıştırın. Karışımı bir sıkma torbasına doldurup buzdolabında 20 dakika bekletin. Daha sonra büyük bir fincan ya da bir kaseye sıkın. Böğürtlenleri bir tavaya alıp üzerine pudra şekeri ve suyu ekleyip ocağa oturtun. Karışımı hafifçe ılıtıp kremanın üzerine gezdirin.
Benmari usulü eritilmiş beyaz çikolata ile süsleyerek servis yapın.

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En güzel, kolay ve en pratik iftar menüleri 15 Nisan 2021: Ramazan ayı 3. günü İftar Menüsü önerileri ile bugün ne pişirsem?
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