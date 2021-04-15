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Giriş Tarihi: 15.4.2021 13:43

İnci: İsimleriniz tarihe altın harflerle yazılacaktır

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
İnci: İsimleriniz tarihe altın harflerle yazılacaktır

Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve 15Temmuz Milli İrade Derneği Genel Başkanı Ali İnci, sahurda sağlık çalışanlarını ziyaret etti. İnci, “İsimleriniz tarihe altın harflerle yazılacaktır” dedi.

AK Parti 25. Sakarya Milletvekili olan Ali İnci, Covid-19 salgını nedeniyle gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarını ziyaret etmeyi sürdürüyor.

Bir süre önce Covid-19 olduktan sonra sağlığına kavuşan İnci, 112 Acil servis ekibini sahurda ziyaret etti. Ziyareti sonrasında konuşan İnci, "112 çalışanlarımızı nöbetlerinde ziyaret ettim, kahvelerini içtim, kendilerine teşekkür ediyorum. Salgın döneminde büyük bir fedakarlık örneği gösteren bütün sağlık çalışanlarımıza minnettarız. İsimleriniz tarihe altın harflerle yazılacaktır" dedi.

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İnci: İsimleriniz tarihe altın harflerle yazılacaktır
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