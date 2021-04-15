e-Devlet ile askerlik yerleri sorgulama: 2021 Mayıs Celp dönemi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

MSB Askeralma Genel Müdürlüğü'nün yaptığı duyuruya göre Mayıs 2021 askerlik yerleri, başvuru sonuçları, yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri gibi tüm detayların e-devlet sistemi üzerinden erişime açılacağı ifade edilmişti. Bu kapsamda Nisan ayının da gelmesiyle beraber vatani görevlerini yerine getirecek olan binlerce vatandaşın gözü MSB'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Buna göre, Mayıs ayı askerlik yerleri, celp ve sevk tarihleri açıklandı mı? İşte konuya dair tüm detaylar…
MAYIS ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Vatani görevini yerine getirmek isteyen çok sayıda gencin gözü MSB Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak 2021 Mayıs celp dönemi askerlik yerleri açıklamasına çevrildi. E-Devlet aracılığı ile sorgulamalara şimdiden başlayan yükümlüler gelişmeleri yakından takip ediyor.
İşte e-devlet ile askerlik yerleri sorgulama ekranı…
ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Seçim ve sınıflandırma sonuçları Millî Savunma Bakanlığı'nca 16 Nisan 2021 tarihinde e-devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.
ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.
İŞTE MSB'DEN GELEN AÇIKLAMANIN DETAYLARI!
1. Mayıs 2021 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.
2. Mayıs 2021 sınıflandırma dönemi Sınıflandırma Nitelik Listesine; yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden, 28 Şubat 2021 (dahil) tarihine kadar; yoklamasını yaptıran, erken sevk isteğinde bulunan ve askerlik hizmeti ile celp tercihini yaptıranlardan celp tercihlerine göre başvurusu Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak kabul edilenler, erteleme ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar alınacaktır.
3. Mayıs 2021 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 28 Şubat 2021 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde
askerlik hizmeti ile celp tercihini yapmayanlar mevcut bilgilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.
4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 16 Nisan 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir. (TSK nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç).