“Seni öldürsem de ceza almam” diyerek kadına tekme tokat saldırdı

Sosyal medyada yer alan bir görüntüde kadına uygulanan şiddet an ve an kaydedildi. Nerede ve ne zaman kaydedildiği belli olmayan görüntüde bir kişinin bağırarak kadının yanına yaklaştığı görülüyor. Daha sonra aynı kişi, "Seni öldürsem de ceza almam" diyerek kadına tekme tokat saldırmaya başlıyor.





ÇOK SAYIDA KİŞİ TEPKİ GÖSTERDİ

Aldığı darbelerin etkisiyle kadın yere düşerken saldırgan bu defa da kendisini kaydeden kişinin üzerine yürümeye çalışıyor. Sosyal medyada görüntüyü paylaşan çok sayıda kişi, saldırganın yakalanmasını istedi.