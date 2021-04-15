Son dakika haberi: Zeynep Şenpınar cinayetinde flaş gelişme! İstenen ceza belli oldu

Son dakika haberi... Muğla'da, kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı vahşice katleden ardından da aynı bıçakla kendisini yaralayan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'nun 20 Nisan'da yapılacak olan duruşma öncesi, savcılık mütalaasını verdi.