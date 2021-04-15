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Giriş Tarihi: 15.4.2021 15:49 Son Güncelleme: 15.4.2021 16:10

: cinayetinde flaş gelişme! İstenen ceza belli oldu

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Son dakika haberi: Zeynep Şenpınar cinayetinde flaş gelişme! İstenen ceza belli oldu

Son dakika haberleri... 'da, kız arkadaşı 'ı vahşice katleden ardından da aynı bıçakla kendisini yaralayan boksör 'nun, 20 Nisan'da yapılacak olan duruşma öncesi, savcılık mütalaasını verdi. Buna göre savcılık, "Canavara hisle eziyet çektirerek kasten öldürme suçu eylemine uyduğundan" ağırlaştırılmış müebbet istedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberi... Muğla'da, kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı vahşice katleden ardından da aynı bıçakla kendisini yaralayan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'nun 20 Nisan'da yapılacak olan duruşma öncesi, savcılık mütalaasını verdi.

Savcılık mütalaada , sanık hakkında canavara hisle eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi.

NE OLMUŞTU

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden 2019 yılında mezun olan Zeynep Şenpınar, geçen 24 Mayıs'ta boksör erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu'nun Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'ndeki evine gitti.

Burada, ikili arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Selim Ahmet Kemaloğlu, kavga sırasında Şenpınar'ı dövüp, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Kendini de yaralayan Kemaloğlu, ardından da sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.

Ardından tedavi edilen katil, tutuklandı

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Son dakika haberi: Zeynep Şenpınar cinayetinde flaş gelişme! İstenen ceza belli oldu
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