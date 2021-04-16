Bu yıl 23 Nisan resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 22 Nisan yarım gün mü, hangi gün?

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için heyecan dorukta. Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilan ettiği tarih olarak bilinen bu önemli günün resmi tatil olup olmadığı konusu hakkında sorgulamalar yapılıyor. Bu kapsamda; bu tarihe az bir zaman kala 23 Nisan resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 23 Nisan tatil mi? 22 Nisan yarım gün mü? İşte bilgiler!

23 Nisan tatil mi, 22 Nisan yarım gün mü şeklindeki soruların yanıtları Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte sorgulanmaya başlandı. Tüm dünyaya kardeşlik mesajlarının verildiği, çocukların mutluluğu ve geleceğinin öneminin anlaşılması, Türk milletinin bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak büyük bir önem taşıyan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 22 Nisan yarım gün mü?

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Cuma gününe denk geliyor. Perşembe gününe denk gelen 22 Nisan için ise yarım gün olup olmayacağı hakkında sorgulamalar sürerken öte yandan 23 Nisan resmi tatil mi sorusu da merak edildi.

23 Nisan tatil mi sorusunun yanıtı ve bilgiler şu şekilde;