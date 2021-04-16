AK Partili kadınlardan örnek çalışma

AK Parti Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Kadın Kolları üyeleri kadına şiddetin önüne geçmek için kapı süsü çalışması başlattı. Kadın Kolları İlçe Başkanı Esra Karababa önderliğinde başlatılan örnek çalışmada kadın kolları üyeleri kapı süslerini boyuyorlar. Ardından bu süslere "Bu evde huzur var" , "Bu evde mutluluk var" yazıları yazarak gül yapıştırıyorlar. E ziyaretlerinde kapılara asarak şiddete karşı duyarlılık oluşturuyorlar.

EV ZİYARETLERİNDE HEDİYE HEDİYORLAR

Konyaaltı İlçe Kadın Kolları Başkanı Esra Karababa, kadın kolları üyeleri ile birlikte yaptıkları kapı süslerini ev ziyaretlerinde hediye ettiklerini söyledi. İlk etapta bin 500 tane kapı süsü yapacaklarını belirten Başkan Karababa, "Bizler şiddetin her türlüsüne karşıyız. Ailelerin kapılarında asılan kapı süslerindeki olumlu cümlelerini okuyan herkes şiddetin her türlüsüne karşı çıkıyor. Bu çalışmamızın tüm Türkiye'ye örek bir çalıma olmasını istiyoruz" dedi. Karababa ayrıca ailelerden çok olumlu tepkiler aldıklarını da kaydetti.

TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLSUN

AK Parti Antalya Kadın Kolları İl Başkanı Ayşe Keyik Yılmaz ilçe kadın kolları örgütünün bu çalışmasını desteklediklerin söyledi. Kendisini de kapı süsü çalışmasına bizzat kadın olarak katıldığını belirten Başkan Yılmaz, "Tüm Türkiye olarak kadına şiddetin önüne geçmek için çalışmalıyız. Toplumda duyarlılığı artırmalıyız" diye konuştu.