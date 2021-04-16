Antikacıyı alevler sardı! Çok sayıda ekip müdahale ediyor

Osmangazi ilçesi Haşimişcan caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir antikacı dükkanından dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede alevler önce dükkanı sonra da iki katlı binayı tamamen sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binanın ahşap olmasıyla büyüyen alevler geceyi aydınlatırken, yapılan müdahaleler yangını söndürmeye yetmedi. Çok sayıda ekip yangını kontrol altına almak için farklı bölgelerden müdahale etmeyi sürdürüyor. Antika dükkanını işleten esnaf ise yangını göz yaşlarıyla takip etti. Alevlerin arasında kalan Binlerce Liralık antika küle döndü. 10'ün üzerinde itfaiye aracı ve 40 personelin yangına müdahalesi devam ediyor.